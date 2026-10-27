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Извънредно заседание на парламента за палежа край Плана и спорните помилвания

Извънредно заседание на парламента за палежа край Плана и спорните помилвания

Пред депутатите трябва да се явят представители на правителството, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и затворническата администрация

Народното събрание ще заседава извънредно в сряда, 28 октомври, за да изслуша представители на изпълнителната власт и службите за сигурност по два случая – умишления палеж на комуникационни съоръжения на „Старлинк“ край село Плана и помилванията на Огнян Атанасов и Динко Господинов.

Пред депутатите трябва да се явят представители на правителството, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и затворническата администрация.

Радев, Демерджиев и Тончев ще отговарят за палежа край Плана

Първата точка в дневния ред е свързана с разследването на умишления палеж на съоръжения за комуникация със сателитната система „Старлинк“ в района на софийското село Плана.

Народните представители ще търсят отговори за действията на компетентните институции след инцидента, издирването на обвиняемите и обстоятелствата около напускането им на страната.

Предвижда се да бъдат обсъдени и предприетите мерки за защита на комуникационната инфраструктура.

За изслушването са поканени министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателят на ДАНС Пламен Тончев.

Депутатите ще изискват информация за помилванията на Атанасов и Господинов

Втората точка от извънредното заседание е посветена на помилванията на Огнян Атанасов и Динко Господинов.

Очаква се депутатите да поискат подробности за медицинските експертизи и документите, въз основа на които са взети решенията за помилване.

Сред въпросите, които ще бъдат разгледани, са и данните за евентуален натиск върху медицински специалисти, както и обменът на информация между отговорните институции и президентството.

Народните представители ще обсъдят и възможни връзки на Огнян Атанасов със служители на ДАНС и МВР.

За изслушването са поканени представители на двете служби, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, ръководствата на затворите в София и Бургас и други длъжностни лица, имащи отношение към случаите.

Два предишни опита за извънредно заседание се провалиха

Исканията за провеждане на изслушванията са внесени на 21 октомври 2026 г. от Ивайло Мирчев и група народни представители, както и от Асен Василев и депутати.

До насрочването на новото заседание се стига, след като предходните два опита парламентът да се събере извънредно се провалиха поради липса на кворум.

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