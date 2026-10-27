Румен Христов призова за подкрепа на Гюров и Кандев

Заместник-председателят на СДС Румен Христов призова избирателите да гласуват на втория тур на президентските избори на 1 ноември. Той заяви подкрепата си за кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев.

Христов определи предстоящия вот като един от най-важните избори през последните години. Според него двамата кандидати на балотажа предлагат коренно различни пътища за развитието на България.