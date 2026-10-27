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Румен Христов призова за подкрепа на Гюров и Кандев

Румен Христов призова за подкрепа на Гюров и Кандев
Снимка: БТА

Зам.-председателят на СДС определи вота като един от най-важните

Заместник-председателят на СДС Румен Христов призова избирателите да гласуват на втория тур на президентските избори на 1 ноември. Той заяви подкрепата си за кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев. 

Христов определи предстоящия вот като един от най-важните избори през последните години. Според него двамата кандидати на балотажа предлагат коренно различни пътища за развитието на България.

 

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