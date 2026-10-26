ЦИК при 100% готови протоколи: Почти 3% е разликата Йотова срещу Гюров - 34.75% на 31.95%

ЦИК публикува резултатите от 100% преброени протоколи след изборите за президент на първи тур. Според тях Илияна Йотова 34.759% от гласовете на електората срещу 31.952% за Андрей Гюров. Заради ниска избирателна активност двамата ще отидат на втори тур на 1 ноември.

На трето място остава двойката Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат 12.545 %. Четвърта е двойката, издигната от МЕЧ - Радостин Василев и Красимир Манов. Те са спечелили 4.608 на сто от вота.

"Не подкрепям никого" са избрали да гласуват 4.426% от хората, отишли до урните.

При 100% преброени протоколи от секциите в чужбина водеща е двойката Гюров-Кандев. Те събират 45.792 на сто от гласовете. Втори са Йотова и Вълчев с резултат 22.790%.