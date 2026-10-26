Новини
Търси
Подкаст
Политика

ЦИК при 100% готови протоколи: Почти 3% е разликата Йотова срещу Гюров - 34.75% на 31.95%

ЦИК при 100% готови протоколи: Почти 3% е разликата Йотова срещу Гюров - 34.75% на 31.95%
Снимка: ЦИК

"Не подкрепям никого" са избрали да гласуват 4.426% от хората, отишли до урните.

ЦИК публикува резултатите от 100% преброени протоколи след изборите за президент на първи тур. Според тях Илияна Йотова 34.759% от гласовете на електората срещу 31.952% за Андрей Гюров. Заради ниска избирателна активност двамата ще отидат на втори тур на 1 ноември.

На трето място остава двойката Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат 12.545 %. Четвърта е двойката, издигната от МЕЧ - Радостин Василев и Красимир Манов. Те са спечелили 4.608 на сто от вота. 

"Не подкрепям никого" са избрали да гласуват 4.426% от хората, отишли до урните. 

При 100% преброени протоколи от секциите в чужбина водеща е двойката Гюров-Кандев. Те събират 45.792 на сто от гласовете. Втори са Йотова и Вълчев с резултат 22.790%.

Още по темата

Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

Йотова не е Радев, Гюров не е Петков

Йотова не е Радев, Гюров не е Петков

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Станишев: Доверието на българите е много изтъняло

Станишев: Доверието на българите е много изтъняло

Правителството: Няма да следваме примери на цензура

Правителството: Няма да следваме примери на цензура

Мирчев загатна, че от 1 януари се готви голямо поскъпване на тока

Мирчев загатна, че от 1 януари се готви голямо поскъпване на тока

Ивайло Мирчев: Избирателната активност е ниска, защото нямаше дебат

Ивайло Мирчев: Избирателната активност е ниска, защото нямаше дебат

Радев поздрави сръбските студенти за изборната им победа

Радев поздрави сръбските студенти за изборната им победа

Водещи

Ердоган: Не искаме да плащаме цената на конфликти, породени от други

Ердоган: Не искаме да плащаме цената на конфликти, породени от други

  • Преди 9 минути
Здравният министър поиска проверка на обстоятелствата за починалото дете в "Пирогов"

Здравният министър поиска проверка на обстоятелствата за починалото дете в "Пирогов"

Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Иран засилват сътрудничеството си

Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Иран засилват сътрудничеството си

  • Преди 25 минути
Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

  • Преди 35 минути
Станишев: Доверието на българите е много изтъняло

Станишев: Доверието на българите е много изтъняло

Кремъл: Подновяването на преговорите няма да спре бойните действия

Кремъл: Подновяването на преговорите няма да спре бойните действия

  • Преди 40 минути
Комисия на ООН с тежки обвинения срещу Русия и Израел

Комисия на ООН с тежки обвинения срещу Русия и Израел

  • Преди 56 минути
Правителството: Няма да следваме примери на цензура

Правителството: Няма да следваме примери на цензура

Президентът на Иран призова за регионално единство на среща с Пакта от Мека

Президентът на Иран призова за регионално единство на среща с Пакта от Мека

  • Преди 1 час
На живо: ЦСКА - Лудогорец (Съставите)

На живо: ЦСКА - Лудогорец (Съставите)

  • Преди 1 час
Майк Тайсън пристигна в Истанбул за участие в турски сериал

Майк Тайсън пристигна в Истанбул за участие в турски сериал

  • Преди 1 час
Арестуваха в Германия издирваните за палежа на антените на „Старлинк“ край София

Арестуваха в Германия издирваните за палежа на антените на „Старлинк“ край София

  • Преди 1 час
ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

  • Преди 1 час
Мирчев загатна, че от 1 януари се готви голямо поскъпване на тока

Мирчев загатна, че от 1 януари се готви голямо поскъпване на тока

ЦИК при 100% готови протоколи: Почти 3% е разликата Йотова срещу Гюров - 34.75% на 31.95%

ЦИК при 100% готови протоколи: Почти 3% е разликата Йотова срещу Гюров - 34.75% на 31.95%

  • Преди 2 часа