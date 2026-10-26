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Майк Тайсън пристигна в Истанбул за участие в турски сериал

Майк Тайсън пристигна в Истанбул за участие в турски сериал
АП/БТА

Очаква се боксовата икона да се включи като специален гост в поредицата „Солена любов“

Легендарният боксьор и бивш световен шампион в тежка категория Майк Тайсън кацна в Истанбул в компанията на семейството си, информират медиите в Турция. 

Поводът за визитата на спортиста, популярен сред феновете си с прякора „Железния Майк“, е предстоящото му участие в местна телевизионна продукция, разкрива агенция ДХА. Още на летището пред репортери той изрази задоволството си от поредното си завръщане в турския мегаполис. 

Очаква се боксовата икона да се включи като специален гост в поредицата „Солена любов“, която се излъчва по канал „Стар ТВ“. В пресата изтекоха подробности, че на снимачната площадка Тайсън ще изиграе ролята на американски приятел на главния персонаж Мехмет, изигран от популярния актьор Бугра Гюлсой

Американецът остава едно от най-емблематичните лица в историята на световния спорт. Зад гърба си той има внушителна кариера на професионалния ринг с общо 58 двубоя, в които е завоювал 50 победи (като 44 от тях са с нокаут), допуснал е едва 6 поражения, а две от срещите му са завършили без излъчен победител. 

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