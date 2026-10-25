Виртуална китайска певица напусна групата си заради „бременност“

Мити, виртуална певица от китайската поп група Babyqueen, създадена с помощта на изкуствен интелект, съобщи, че временно се оттегля от състава заради „бременност“, пише британският вестник „Дейли Мейл“.

Съобщението предизвика объркване сред феновете, тъй като някои от тях не знаели, че изпълнителките всъщност са измислени образи, генерирани чрез изкуствен интелект.

В публикация в социалните мрежи Мити разказва, че е научила за „бременността“ си и след разговор с останалите членове на групата и ръководството е решила да си даде почивка, предава БТА.

„Това никак не беше лесно решение, особено за колегите и екипа, които се подготвяха за завръщането ни. Искрено съжалявам“, се посочва в съобщението.

Зад проекта Babyqueen стои малък екип от почитатели на кейпоп музиката в Китай, посочва публикацията. Създателите на групата впоследствие признали, че историята за „бременността“ на Мити е била измислена, за да напусне тя състава. Причината била, че поддържането на онлайн образите на четирите виртуални изпълнителки изисквало твърде много усилия. По думите им измислената „бременност“ на Мити донесла и значителен рекламен ефект.

Случаят е поредна илюстрация на навлизането на персонажи, създадени с изкуствен интелект, в развлекателната индустрия и рекламата в Азия.

Рекламни кампании в Китай вече използват измислени герои от популярни интернет сериали. Такъв пример е Фан Тайчжъ - 20-годишен виртуален персонаж от сериала Laid-Off Girl, който е включен в реклама на контактни лещи.

Широк отзвук предизвикал и друг виртуален образ - Сяохай. Той бил използван в реклами, представящи истории за младеж, изпаднал в затруднено положение. Китайски полицейски съобщения сочат, че някои възрастни жени дори се опитали да стигнат до града, представян като негово родно място, за да му помогнат, без да подозират, че става дума за несъществуващ човек.