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Армения триумфира в 24-тото издание на детската „Евровизия“

Армения триумфира в 24-тото издание на детската „Евровизия“
Facebook/Eurovision Song Malа

Победата е трета за Армения в историята на конкурса, който тази година се проведе в Малта

Армения е победител в 24-тото издание на детския песенен конкурс „Евровизия“, проведено на 24 октомври в Малта, съобщават организаторите. Страната беше представена от 13-годишната Наре, която спечели надпреварата с песента Boo! и 202 точки. В музикалната програма се включи и българската певица Дара (DARA), спечелила тазгодишната „Евровизия“ при възрастните, става ясно от информация на официалния сайт на „Евровизия“.

По време на паузата в конкурсната програма Дара представи победната си песен Bangaranga. Пред публиката се изяви и Лу Дельоз от Франция, която спечели миналогодишното издание на детската „Евровизия“ и изпълни песента Ce Monde.

Това е третата победа на Армения в детския песенен конкурс след успехите през 2010 и 2021 г. Преди да получи възможност да представи страната си на международната сцена, Наре е участвала четири пъти в националната селекция.

Второто място зае 10-годишният Лукас Паулано от Испания с песента Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero), за която получи 184 точки. Третата позиция остана за 12-годишния Алек от Франция, който представи Comment Tu Vas? и събра 165 точки.

В тазгодишното издание се включиха 48 млади изпълнители на възраст от 9 до 14 години, представляващи 16 държави. Малтийският център за панаири и конгреси прие събитието пред около 4000 зрители, а милиони хора го гледаха по телевизията и онлайн.

Крайното класиране беше формирано от два равностойни компонента - гласовете на националните журита и онлайн вота на зрителите, като всеки от тях имаше дял от 50 процента. Домакин на надпреварата беше град Та' Кали, а за Малта това е третият път, в който е домакин на конкурса.

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