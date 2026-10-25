Малка порция орехи с потенциална полза за настроението

Ежедневната консумация на 40 грама орехи в продължение на десет дни може да повлияе благоприятно на настроението, сочат резултатите от изследване на испански учени. Проучването, публикувано в научното списание Food & Function, установява връзка между приема на ядките и подобрението на определени показатели, свързани с емоционалното състояние.

В изследването участвали 31 души на възраст между 20 и 35 години, като жените съставлявали около 90% от участниците. В рамките на експеримента едната група приемала по 40 грама орехи с вечерята всеки ден, а другата не консумирала ядки. След осем седмици участниците направили двуседмична пауза, след което разменили ролите си. Сравнението на резултатите показало, че в периодите, когато консумирали орехи, участниците имали средно с 4,85 точки по-нисък общ резултат по скалата за нарушение на настроението спрямо контролния период.

Орехите са източник на триптофан - аминокиселина, необходима за производството на серотонин, невротрансмитер, който участва в регулирането на настроението. Те съдържат също омега-3 мастни киселини, фибри и полифеноли.

По време на периода, в който участниците консумирали орехи, учените отчели по-високи нива на 5-HIAA в урината – вещество, образувано при разграждането на серотонина. По-високите стойности на този показател били свързани и с по-добри резултати при оценката на настроението.

Изследователите обаче подчертават, че тези данни не доказват пряко повишаване на нивата на серотонин в мозъка вследствие на консумацията на орехи, нито показват, че ядките могат да лекуват депресия.

Въпреки обнадеждаващите резултати, авторите на изследването подчертават, че малкият брой участници ограничава възможностите за обобщаване на изводите. Проучването не установява съществени промени в нивата на кортизол, субективното усещане за стрес или цялостното чувство за благополучие. Затова консумацията на ядки не бива да се разглежда като алтернатива на психологическата или медицинската помощ.