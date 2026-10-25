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Британски и френски парашутисти тренираха отбраната на НАТО в Германия

Британски и френски парашутисти тренираха отбраната на НАТО в Германия
БТА

Около 1500 военнослужещи участваха в учението "Рино Титан", насочено към действия срещу противник, използващ дронове и средства за електронна война

Около 1500 британски и френски военнослужещи участваха в мащабно военно учение в Германия, чиято цел беше да провери готовността за защита на територията на НАТО при евентуално нападение. Това съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Учението "Рино Титан" (Rhino Titan) се проведе във военния учебен център Зенелагер и е определено като едно от най-големите въздушни учения през последните 20 години.

В рамките на тренировката около 600 британски и френски парашутисти извършиха скокове от британски военнотранспортен самолет A400M "Атлас".

Основната цел беше да бъдат изпитани способностите на британската 12-а въздушно-щурмова бригада да действа срещу противник, разполагащ с безпилотни летателни апарати и средства за електронна война.

Подобни технологии се използват активно в съвременните военни конфликти, включително във войната в Украйна.

Учението се проведе на фона на повишеното напрежение в Европа след руската инвазия в Украйна и опасенията на държавите от НАТО за сигурността на източния фланг на Алианса.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг подчерта, че съвременните заплахи изискват нов подход към воденето на военни действия и постоянна адаптация на въоръжените сили.

По думите му съвместните действия с френските и германските съюзници демонстрират способността за бързо разгръщане на значителни въздушни сили при необходимост от защита на територията на НАТО.

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