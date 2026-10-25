Стрелба във Флорида: 12 ранени, сред тях шест деца

Най-малко 12 души, сред които шест деца, са пострадали при стрелба в близост до футболен стадион в град Талахаси, американския щат Флорида. Инцидентът е станал след футболен мач по време на уикенд, посветен на завръщането на бивши възпитаници на местния университет, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По данни на полицията 11 от пострадалите са получили огнестрелни рани, а най-малко трима души са в тежко състояние.

Началникът на полицията в Талахаси Лорънс Ревел съобщи, че към момента няма задържани във връзка със стрелбата.

Предварителното разследване показва, че преди инцидента е възникнало спречкване, прераснало във физическа саморазправа. Стрелбата е станала в оживен район след края на футболния мач.

От университета уточниха в публикация в социалните мрежи, че инцидентът е възникнал в близост до кампуса, но самото учебно заведение не е засегнато и остава в безопасност.

Разследването продължава, като към момента не се съобщават подробности за извършителите и причините за конфликта.