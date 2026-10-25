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Стотици протестираха в Германия срещу завод за крилати ракети

Стотици протестираха в Германия срещу завод за крилати ракети
БТА/ AP

Около 400 души се включиха в демонстрация в Лайпциг срещу плановете на американската компания "Ковънант" да произвежда ракетни системи в града

Няколкостотин души излязоха на протест в германския град Лайпциг срещу плановете на американската отбранителна компания "Ковънант“ (Covenant) да развива производство на крилати ракети с голям обсег. Демонстрацията се проведе в събота, 24 октомври, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

По данни на полицията в шествието са участвали около 400 души. Протестът е преминал под проливен дъжд и при засилено полицейско присъствие.

Според репортер на ДПА сред демонстрантите са преобладавали млади хора. Част от участниците са носели плакати, символи на леви организации и палестински знамена.

Недоволството е насочено срещу производствените планове на американската компания в северната част на Лайпциг.

В началото на октомври "Ковънант“ официално откри свой производствен цех в града. Компанията планира от 2027 г. там да започне производството на крилати ракети с голям обсег "Антем“ (Anthem).

Очаква се обектът в Лайпциг да се превърне в най-голямото производствено съоръжение на компанията в света.

Според обявените планове през първата година трябва да бъдат произведени около 1000 ракетни системи, а през 2028 г. производственият капацитет да достигне 5000 броя годишно.

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