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Иван Христанов: Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България

Иван Христанов: Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България
Снимка: БТА

Според него прогнозите за избирателната активност са тя да бъде ниска

Кандидатът за президент Иван Христанов обясни, че е гласувал за ред, справедливост и бъдеще за България. Това предаде репортер на Таралеж.

Той призова хората да излязат и да гласуват с надежда. "Мачът не е свирен, всеки глас е глас за България", обясни той.

Според него прогнозите за избирателната активност са тя да бъде ниска. "Задачата на президента е да преодолее политическото разделение. Тема номер едно е корупцията и олигарсите. Тема номер едно е и демографията. Тези теми ще доминират дневния ред на страната в следващите 10 години".

За ситуацията в Черно море той обясни, че са предложили изграждане на Син коридор с Румъния и Турция за износ на зърно. "Под заплаха са 14 млн. тона износ", обясни той.

 

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