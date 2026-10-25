Иван Христанов: Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България

Кандидатът за президент Иван Христанов обясни, че е гласувал за ред, справедливост и бъдеще за България. Това предаде репортер на Таралеж.

Той призова хората да излязат и да гласуват с надежда. "Мачът не е свирен, всеки глас е глас за България", обясни той.

Според него прогнозите за избирателната активност са тя да бъде ниска. "Задачата на президента е да преодолее политическото разделение. Тема номер едно е корупцията и олигарсите. Тема номер едно е и демографията. Тези теми ще доминират дневния ред на страната в следващите 10 години".

За ситуацията в Черно море той обясни, че са предложили изграждане на Син коридор с Румъния и Турция за износ на зърно. "Под заплаха са 14 млн. тона износ", обясни той.