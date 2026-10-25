Незрящите избиратели ще гласуват само с придружител в секциите с машинен вот

Незрящите българи отново няма да могат да упражнят самостоятелно правото си на глас в секциите, в които се провежда изцяло машинно гласуване. Въпреки предложенията на Централната избирателна комисия (ЦИК) за въвеждане на гласови функции в устройствата, Министерството на електронното управление е изразило отрицателно становище относно използването на аудиофайлове и екранни четци, съобщава БНТ.

В България липсва точна статистика за броя на незрящите граждани с право на глас. На президентските избори в секциите с над 300 избиратели, където вотът е изцяло машинен, хората със зрителни увреждания ще трябва да разчитат на придружител, който да им помогне да направят своя избор.

Незрящите настояват за достъпни технологии

Дилян Манолов от Пловдив, който е доктор по психология, не е пропускал избори, откакто има право да гласува. По думите му обаче начинът, по който незрящите хора участват в изборния процес, остава непроменен през годините.

Той обяснява, че всеки път трябва да разчита на доверен човек, който да отбележи избора му вместо него.

Според Манолов съвременните технологии позволяват машините за гласуване да бъдат адаптирани към нуждите на хората със зрителни увреждания.

Той посочва, че незрящите отдавна използват смартфони, екранни четци и различни устройства с гласови функции, включително банкомати и автомати за самообслужване. Затова според него въвеждането на подобни възможности и при машинното гласуване не би представлявало затруднение за потребителите.

Как ще протича гласуването с придружител?

В секцията, в която ще гласува Дилян, вотът ще бъде единствено машинен. При липсата на гласова достъпност незрящите избиратели ще трябва да използват помощта на придружител.

От Районната избирателна комисия в Пловдив разясняват, че при гласуването трябва да се обърне специално внимание на потвърждаването на избора и отпечатването на контролната разписка.

След извършване на необходимите действия машината подава звуков сигнал, който показва, че гласуването е приключило. След това трябва да бъде отпечатана и контролната разписка.

При гласуване с придружител в избирателния списък срещу името на гласоподавателя се подписва член на секционната избирателна комисия. Данните на придружителя се вписват в графата за забележки.