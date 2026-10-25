Интензивен трафик на "Лесово", предстоят ограничения на Дунав мост

Силно интензивен е трафикът на ГКПП "Лесово“ на изход от България към Турция за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция“ към МВР. Данните за движението по граничните пунктове са към 6:00 часа на 25 октомври.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Временно обаче са преустановени фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич заради ниското ниво на река Дунав.

Предстоят и ограничения на движението по Дунав мост при Русе заради строителни дейности по монтиране на водоотвеждащи съоръжения. От 9:00 часа на 26 октомври до 17:00 часа на 29 октомври ще бъде затворен участък от лявата лента за движение.

През този период автомобилите ще преминават двупосочно в свободната лента, като движението ще се пропуска на интервали от по 20 минути за всяка посока. Трафикът ще бъде регулиран, а румънските гранични власти са уведомени за временната организация.

На границата с Гърция движението е нормално на всички преходи. През "Рудозем“, "Златоград“, "Маказа“ и "Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси с маса до 3,5 тона. През "Кулата“, "Илинден“ и "Капитан Петко войвода“ се пропускат и автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът и на всички гранични пунктове със Сърбия и Република Северна Македония, допълват от "Гранична полиция“.