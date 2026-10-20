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Ограничават тежкотоварния трафик по АМ "Хемус"

Ограничават тежкотоварния трафик по АМ "Хемус"
БТА

Шофьори казаха, че се готви протест с настояването за обходен маршрут

Пореден ден транспортен хаос на автомагистрала „Хемус“. Ремонт на тунел „Топли дол“ предизвиква километрични задръствания и удължава с час изминаването на 20 км.

Липсата на обходен маршрут допълнително засилва трафика. Шофьори разказват, че от една седмица ситуацията е такава.

„Тунелът „Топли дол“ е единственият по магистрала „Хемус“, който не е приведен по европейските норми и стандарти. Преди три години беше направен ремонт на дясната тръба и беше започнат ремонтът на лявата. Ремонтът започна през ноември 2023 г.“, каза инж. Румен Сачански, директор на Областното пътно управление, пред БТВ.

По думите му половината от ремонта е извършен.

„Шест месеца е максималният срок за ремонта на тунела. Преди коледните и новогодишни празници той ще бъде отворен. Дотогава ще се изпълнят работите по отводняването и ще бъде положен изравнителният пласт асфалт в тунела“, обясни инж. Сачански.

След Нова година ще се извършат останалите ремонтни дейности.

Ще се наложи да бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили – всеки петък в посока Ботевград, а в неделя и в понеделник сутринта – в посока София.

Шофьори казаха, че се готви протест с настояването за обходен маршрут.

Те искат работата да се извършва на смени и да се създаде адекватна организация на движението.

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