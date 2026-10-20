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Интензивен трафик на товарни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Интензивен трафик на товарни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“
БТА

В сила остава и временната организация на движението по Дунав мост при Русе заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения

На изход за товарни автомобили трафикът е интензивен на граничните пунктове с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ на официалния си сайт.

Без затруднения преминава трафикът през всички гранични пунктове с Румъния. Фериботните линии по направленията „Оряхово - Бекет“ и „Свищов - Зимнич“ продължават да не работят заради ниското ниво на река Дунав.

Временната организация на движението по Дунав мост при Русе остава в сила заради монтажа на водоотвеждащи съоръжения. В периода от 9:00 часа на 19 октомври до 17:00 часа на 22 октомври за движение ще бъде затворен участък от дясната лента, а от 9:00 часа на 26 октомври до 17:00 часа на 29 октомври - участък от лявата.

Превозните средства ще преминават двупосочно по свободната лента, като движението ще се регулира на интервали от 20 минути за всяка посока. Строително-монтажни работи няма да се извършват в петък, събота и неделя.

На всички гранични пунктове с Гърция трафикът е нормален. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ обслужват леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Нормално е движението и на граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.

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