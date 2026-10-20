88 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие

Общо 88 пожара са ликвидирани през изминалото денонощие в България, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

При пожарите няма загинали и ранени, а екипите на пожарната са реагирали на 139 сигнала.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които 13 - в жилищни сгради, три - в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 68 пожара.

Извършени са 45 спасителни дейности и помощни операции, от които четири са били при катастрофи в транспортни средства.

Лъжливите повиквания към екипите на пожарната са шест.