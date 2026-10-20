Новини
Търси
Подкаст
Общество

88 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие

88 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие
БТА

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които 13 - в жилищни сгради, три - в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 68 пожара

Общо 88 пожара са ликвидирани през изминалото денонощие в България, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

При пожарите няма загинали и ранени, а екипите на пожарната са реагирали на 139 сигнала.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които 13 - в жилищни сгради, три - в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 68 пожара.

Извършени са 45 спасителни дейности и помощни операции, от които четири са били при катастрофи в транспортни средства.

Лъжливите повиквания към екипите на пожарната са шест.

Още по темата

Възрастна жена загина при пожар в Пловдив, късо съединение е вероятната причина

Възрастна жена загина при пожар в Пловдив, късо съединение е вероятната причина

Течащ покрив и опасения от пожар: Над 300 пенсионери във Видин чакат ремонт

Течащ покрив и опасения от пожар: Над 300 пенсионери във Видин чакат ремонт

Двама загинали и 58 потушени пожара в страната за денонощие

Двама загинали и 58 потушени пожара в страната за денонощие

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Безплатни климатици и термопомпи за хиляди домакинства в София

Безплатни климатици и термопомпи за хиляди домакинства в София

Откриха над 10 тона храни с изтекъл срок и още десетки тонове с нарушения в Плевен

Откриха над 10 тона храни с изтекъл срок и още десетки тонове с нарушения в Плевен

Жена срещна мечка на 5 метра от себе си: "Видя, че съм слабичка, и ме остави"

Жена срещна мечка на 5 метра от себе си: "Видя, че съм слабичка, и ме остави"

Млади лекари: Използват ни за работа, но не ни позволяват да се обучаваме

Млади лекари: Използват ни за работа, но не ни позволяват да се обучаваме

Задържаха 61-годишен за побой над 80-годишната му тъща в Пернишко

Задържаха 61-годишен за побой над 80-годишната му тъща в Пернишко

Водещи

Безплатни климатици и термопомпи за хиляди домакинства в София

Безплатни климатици и термопомпи за хиляди домакинства в София

Откриха над 10 тона храни с изтекъл срок и още десетки тонове с нарушения в Плевен

Откриха над 10 тона храни с изтекъл срок и още десетки тонове с нарушения в Плевен

След атаките срещу кораби: Американски военен самолет патрулира край България

След атаките срещу кораби: Американски военен самолет патрулира край България

„Сова Харис“: Илияна Йотова с убедителна преднина за президентските избори

„Сова Харис“: Илияна Йотова с убедителна преднина за президентските избори

  • Преди 6 минути
Жена срещна мечка на 5 метра от себе си: "Видя, че съм слабичка, и ме остави"

Жена срещна мечка на 5 метра от себе си: "Видя, че съм слабичка, и ме остави"

Демерджиев: Корупцията все по-често преминава националните граници

Демерджиев: Корупцията все по-често преминава националните граници

Млади лекари: Използват ни за работа, но не ни позволяват да се обучаваме

Млади лекари: Използват ни за работа, но не ни позволяват да се обучаваме

  • Преди 17 минути
Задържаха 61-годишен за побой над 80-годишната му тъща в Пернишко

Задържаха 61-годишен за побой над 80-годишната му тъща в Пернишко

Полицията с подроности за тежката катастрофа с жертва край Карнобат

Полицията с подроности за тежката катастрофа с жертва край Карнобат

Слънчево време и добри условия за туризъм в планините

Слънчево време и добри условия за туризъм в планините

  • Преди 36 минути
Протестите във Франция: Финансова криза, социално недоволство и риск от възход на крайната десница

Протестите във Франция: Финансова криза, социално недоволство и риск от възход на крайната десница

  • Преди 43 минути
Шивашкият сектор се сви с близо 40% за две години, предприятия затварят

Шивашкият сектор се сви с близо 40% за две години, предприятия затварят

Остави работата си в президентството, за да сбъдне мечтата си да стане гвардеец

Остави работата си в президентството, за да сбъдне мечтата си да стане гвардеец

Тръмп предлага безпрецедентна среща с Путин и Си: На масата са ядрените оръжия и войната в Украйна

Тръмп предлага безпрецедентна среща с Путин и Си: На масата са ядрените оръжия и войната в Украйна

  • Преди 59 минути
Лили Иванова продължава националното си турне с концерт в Шумен

Лили Иванова продължава националното си турне с концерт в Шумен