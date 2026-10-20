Красота отвъд диагнозата: 22 жени с рак на гърдата дефилираха на модния подиум в Тунис

Модно ревю с необичайни модели и силно послание привлече вниманието в Тунис. 22 жени, които се борят с рак на гърдата или вече са преминали през лечението, излязоха на подиума, за да покажат, че тежката диагноза не може да отнеме тяхната женственост, самочувствие и достойнство.

Облечени в елегантни тоалети и с усмивки на лицата, участничките превърнаха дефилето в символ на смелост, надежда и солидарност.

Събитието се организира за пета поредна година като част от инициативите през октомври – Световния месец за борба с рака на гърдата.

Повече от модно ревю

Основната цел на инициативата е да разруши стереотипите, свързани с онкологичните заболявания, и да насърчи жените да се грижат за здравето си чрез редовни профилактични прегледи.

Посланието на организаторите е, че диагнозата не определя личността на жената и не бива да бъде причина за изолация или загуба на увереност.

До 4500 нови случая годишно

Ракът на гърдата остава сериозно здравно предизвикателство в Тунис. В страната всяка година се диагностицират до 4500 нови случая на заболяването.

Специалистите подчертават значението на ранното откриване, което увеличава възможностите за успешно лечение.

С дефилето си 22-те жени отправиха послание, което надхвърля модата – че животът, красотата и увереността не приключват с поставянето на диагноза.