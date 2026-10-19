Доц. Ангел Кунчев: Грипът не се кара на крак, ваксината е единствената специфична защита

Противогрипната ваксина остава единственото специфично средство за защита срещу грипа и най-вече срещу тежките усложнения от инфекцията. Това заяви пред БНР епидемиологът и бивш главен държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев. Той предупреди, че грипът не бива да се подценява, особено при възрастните хора и децата.

По думите му грипната инфекция се различава съществено от обичайните респираторни заболявания, които циркулират в момента. Тя често протича с висока температура, силни мускулни болки и изразена отпадналост, а при по-възрастните пациенти може да доведе до сериозни усложнения, включително пневмония.

Кунчев подчерта, че ваксинацията не гарантира пълна защита от заразяване, но значително намалява риска от тежко протичане и животозастрашаващи усложнения.

Кога е най-подходящото време за противогрипна ваксина?

Според епидемиолога октомври, ноември и декември са подходящи месеци за имунизация срещу грип.

Той успокои, че забавянето на доставките на ваксини у нас все още не е фатално, тъй като организмът изгражда достатъчна имунна защита приблизително 20 дни след поставянето им.

През предстоящия сезон в България се очаква да бъдат осигурени около 450 000 противогрипни ваксини за възрастни и 50 790 дози за деца.

Въпреки това Кунчев призна, че страната среща затруднения с доставките. Един от производителите е уведомил здравните власти, че няма да успее да изпълни ангажиментите си дори през януари 2027 г.

Защо в други държави има ваксини, а у нас не достигат?

Бившият главен държавен здравен инспектор обясни, че производителите приоритетно снабдяват пазарите, на които се използват по-големи количества ваксини.

Той даде пример с Гърция, Турция и Австрия, където противогрипните препарати са по-достъпни.

Според него България дълги години е имала сравнително ниско потребление на ваксини, а в някои сезони част от внесените количества са оставали неизползвани. Тъй като препаратите са сезонни, непродадените дози не могат да бъдат използвани през следващата година.

Кунчев призова Министерството на здравеопазването да потърси възможности за допълнителни доставки, включително чрез преговори за пренасочване на свободни количества от други държави.

Грипната епидемия може да постави болниците под огромен натиск

Епидемиологът предупреди, че по време на грипна вълна стотици хиляди българи могат да се разболеят само в рамките на две-три седмици.

Подобна ситуация създава сериозно натоварване върху здравната система, особено когато сред заболелите има и медицински специалисти.

Кунчев припомни случаи, при които между 10 и 15% от служителите в Спешна помощ са отсъствали поради заболяване, което допълнително е затруднявало работата на екипите.

Предложение: Противогрипни ваксини да се поставят и в аптеките

Според доц. Кунчев България трябва да обмисли въвеждането на възможност за ваксиниране в аптеките – практика, която вече съществува в редица европейски държави.

По думите му подобна промяна би улеснила достъпа до имунизация и би могла да насърчи повече хора да се предпазват от сезонния грип.