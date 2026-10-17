д-р Николова: Опасно е неправилното транспортиране на противогрипни ваксини от Гърция

Недостигът на противогрипни ваксини в България поставя общопрактикуващите лекари пред моралната дилема на кого да осигурят имунизация и на кого да откажат.

В същото време все повече българи търсят ваксини в Гърция, където количествата са достатъчни, а имунизацията може да бъде извършена и в аптека. Лекарите обаче предупреждават за рисковете при неправилно транспортиране и съхранение на препаратите.

„Аз поставям ваксини, не ги доставям. За доставката отговарят други хора. Лекарите ще бъдат поставени пред морално-етичната дилема на кого трябва да откажат поставянето на ваксина“, заяви д-р Гергана Николова, заместник-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, пред БТВ.

По думите ѝ досега личните лекари са можели да насочват пациентите, за които няма осигурени ваксини по националните програми, към аптеките. Сега обаче и там наличностите са недостатъчни.

За първи път в България се прилага национална програма за профилактика на грипа при деца, но осигурените количества обхващат едва 17% от децата в съответната възрастова група.

„Ако имам 100 деца, които попадат в тази група, ще получа 17 ваксини“, обясни д-р Николова.

Според нея в този процент се включват както назалните, така и инжекционните ваксини. Част от назалните препарати вече са доставени и се поставят в лекарските кабинети.

„Имам колеги, които са поръчали по 500 ваксини за децата в практиките си. Представете си колко деца са записани в списъците“.

Проблемът засяга и възрастните хора, както и децата, които не попадат в обхвата на националните програми и трябва сами да закупят ваксините си.

„Те имат право да бъдат защитени. Въпросът е, че нямаме количества, с които да го направим“.

Тя разказа за свои пациенти, които от години се ваксинират срещу грип, но сега срещат трудности при осигуряването на препарат. Сред тях е възрастен мъж, преживял инфаркт и инсулт, който има пейсмейкър и за когото имунизацията е особено важна. Един от най-емоционалните случаи е с две деца, които очакват ваксина.

„Вчера братчето каза: „Сложете я на сестра ми, аз съм по-корав“. Представете си докъде стигаме“, разказа лекарката.

Заради недостига у нас все повече българи се насочват към съседна Гърция, където противогрипни ваксини са налични в аптечната мрежа.

По данни на гръцката държавна телевизия ЕРТ за настоящия сезон са поръчани над 3,5 милиона дози, които се доставят поетапно. Около една трета от тях вече са в аптеките. Гръцкото здравно министерство обяви началото на ваксинационната кампания на 1 октомври. Ваксинирането може да се извърши при лекар или фармацевт, като имунизацията задължително се регистрира електронно в националната система.

Ваксините са безплатни за хората с гръцки здравен номер. За свободна продажба цените им варират между 6 и 20 евро в зависимост от марката. Назалните ваксини за деца обикновено се поръчват предварително и струват около 27 евро.

В Гърция се предлагат и други ваксини, включително срещу респираторно-синцитиалния вирус (RSV), който може да причини тежки респираторни инфекции.

Д-р Николова подчерта, че закупуването на ваксини от чужбина крие рискове, ако не се спазват изискванията за транспортиране и съхранение.

„За нас винаги е проблем, когато ваксината се купува от друго място, защото не знаем как ще бъде транспортирана до страната и дали ще се запази така наречената студена верига“.

Повечето противогрипни ваксини трябва да се съхраняват при температура между 2 и 8 градуса. При транспортиране е необходимо да се използват подходящи термоизолиращи чанти и охлаждащи елементи, без препаратът да замръзва. Лекарката предупреди, че продължителното излагане на високи температури може да компрометира качеството на ваксината. Затова хората, които купуват препарат от чужбина, трябва да се уверят, че могат да осигурят правилното му съхранение по време на пътуването и до поставянето му.

Междувременно в Гърция е регистриран първият смъртен случай за сезона, свързан с грип тип А.

На фона на недостига на ваксини в България и наличностите в съседната страна лекарите напомнят за значението на навременната профилактика, особено при възрастните хора, децата и пациентите с хронични заболявания. Основното предизвикателство пред българските общопрактикуващи лекари остава осигуряването на достатъчно количества ваксини, така че желаещите да се имунизират да не бъдат принудени да търсят препарати извън страната.