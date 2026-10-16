Забавянето на ваксините: Инжекционните препарати се очакват в края на октомври

Инжекционните ваксини срещу сезонния грип се очаква да пристигнат в България едва в края на октомври. Причината е забавяне в производствения процес, върху което българските здравни власти нямат пряко влияние. Това обясни министърът на здравеопазването Катя Ивкова във Велико Търново.

По думите ѝ производителите официално са уведомили Министерството на здравеопазването за възникнали затруднения при подготовката на ваксините за новия грипен сезон.

Защо се бавят противогрипните ваксини?

Според здравния министър проблемът е свързан със забавяне при предоставянето на необходимия щам от Световната здравна организация (СЗО), въз основа на който се разработват сезонните ваксини.

Това е довело до изместване на производствения график и съответно до по-късни доставки.

„Производителите са ни информирали официално с писмо, че тази година е забавено представянето на щама. Знаете, че СЗО предоставя щам, след което се правят ваксини и съответно производството се забавя“, заяви Ивкова.

Министерството е получило официалното уведомление на 29 септември, като първите доставки се очакват до края на настоящия месец.

„Ние зависим от производителите и дистрибуторите. Няма какво допълнително да направим“, подчерта здравният министър.

Назалните ваксини за деца вече се прилагат

За разлика от инжекционните препарати, назалните противогрипни ваксини, предназначени за деца, вече са доставени в България.

Те са налични при общопрактикуващите лекари, а имунизациите с тях вече са започнали, уточни Ивкова.

Назалните ваксини се прилагат чрез впръскване в носа, без необходимост от инжекция.

Един от видовете ваксини няма да се предлага в аптеките

Здравният министър потвърди и информацията, че един от видовете нови противогрипни ваксини няма да бъде доставен в българската аптечна мрежа.

По думите ѝ производителите вече са уведомили институциите, че не планират доставка на съответния препарат.

Ивкова обаче уточни, че Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса не отговарят за снабдяването на аптеките с ваксини, предлагани на свободния пазар.

„Работим на свободен пазар в ЕС и дистрибуторите са тези, които трябва да реализират доставката на ваксини в търговската мрежа. Те работят по заявки“, обясни министърът.

Тя допълни, че решението кои препарати да бъдат предлагани в аптеките зависи от производителите и търговските дружества, които организират техния внос и разпространение.

Така наличността на противогрипни ваксини в аптечната мрежа ще зависи от конкретните доставки и търговските решения на компаниите, а не от пряко разпределение от страна на държавата.