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Омбудсманът поиска проверка на скъпите екскурзии за деца

Омбудсманът поиска проверка на скъпите екскурзии за деца
БТА

Поводът е нарастващото недоволство на родители, които сигнализират за оферти от 40-50 евро за кратки пътувания, при това без включени храна и входни такси за посещаваните обекти

Омбудсманът Велислава Делчева поиска проверка на високите цени на еднодневните екскурзии за ученици и деца от детските градини, поставяйки въпроса как се формират тези цени, какви са действителните разходи за организирането на пътуванията и доколко крайните суми са икономически обосновани.

Поводът е нарастващото недоволство на родители, които сигнализират за оферти от 40-50 евро за кратки пътувания, при това без включени храна и входни такси за посещаваните обекти.

Общественият защитник изпрати писма до министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, министъра на туризма д-р Илин Димитров, председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова и председателя на Комисията за защита на конкуренцията доц. Росен Карадимов.

Сред примерите, които родители споделят публично, е еднодневна екскурзия от София до село Железница, което се намира в рамките на районирането на Столична община - район Панчарево, на цена 45 евро на дете. За същата дестинация училище в столичния район „Младост“ предлага пътуване срещу 50 евро, без осигурена храна. Такава е цената и до близкото село Лозен, отново част от район Панчарево.

Други оферти са за 40 евро за екскурзия от населено място близо до София до „Музейко“, без включени входна такса и храна, както и 37 евро за пътуване до Перник. Еднодневна екскурзия от София до Рилския манастир достига 60 евро, отново без осигурена храна.

Според прегледа на част от публикуваните от родители оферти за пътувания на разстояние около 25-50 км, при групи от приблизително 45 деца, цената достига средно 45 евро на дете. В тази сума не влизат храната и входните такси за посещаваните обекти.

Омбудсманът поставя въпроса как се формират тези цени, какви са действителните разходи за организирането на пътуванията и доколко крайните суми са икономически обосновани.

В писмото си Делчева обръща внимание, че за много семейства подобни разходи са сериозна финансова тежест, а за някои се превръщат в непреодолима пречка децата им да участват в екскурзиите със своя клас. Още по-трудно е за родителите с две или повече деца.

„Ученическите екскурзии не бива да са привилегия и не бива да водят до задълбочаване на неравенствата между децата“, подчертава общественият защитник.

Делчева напомня, че организираните през учебно време пътувания имат образователно и социално значение. Те дават възможност на децата да опознават историята, културното наследство и традициите на страната, да общуват и да изграждат по-добри отношения със съучениците си извън класната стая.

В становището си омбудсманът посочва и примери, дадени от родители, за европейски държави, в които ученическите екскурзии се организират срещу символично заплащане и са достъпни за всички деца.

Велислава Делчева настоява четирите институции да изразят становище за възможностите да бъде проверена прозрачността и обосноваността на цените, както и спазването на правилата за защита на потребителите и конкуренцията.

Тя очаква и предложения за мерки, които да направят ученическите пътувания по-достъпни, без да се нарушават изискванията за законосъобразно предоставяне на туристически услуги.

„Възможността едно дете да опознава света, да учи чрез преживяване и да бъде пълноценна част от своя клас не бива да зависи единствено от финансовите възможности на неговото семейство“, категорична е Делчева.

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