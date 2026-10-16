Проблем с електронните здравни досиета на осиновени деца: Омбудсманът поиска спешни мерки от МЗ

Омбудсманът Велислава Делчева настоява Министерството на здравеопазването да въведе ясен механизъм за обединяване на медицинските данни на осиновените деца в Националната здравноинформационна система (НЗИС). Причината е, че след пълно осиновяване информацията за извършени прегледи и поставени ваксини може да остане разделена между различни електронни записи, което създава затруднения за родителите и достъпа на децата до определени услуги.

За искането, отправено към здравния министър Катя Ивкова, съобщиха от институцията на обществения защитник.

Майка не успява да получи пълна информация за ваксините на осиновеното си дете

Повод за намесата на омбудсмана е жалба на жена от София, която срещнала затруднения при получаването на пълна информация за имунизациите на осиновеното си дете.

От 1 октомври детето е трябвало да започне да посещава ясла, за което е необходима информация за всички поставени ваксини, включително тези преди осиновяването.

Случаят поставя въпроса как здравните данни, натрупани преди и след осиновяването, могат да бъдат обединени в едно електронно досие, без родителите да преминават през допълнителни административни процедури.

Работна група подготвя промени в правилата

От Министерството на здравеопазването вече са предприели действия по проблема, като е сформирана междуведомствена работна група.

Нейната задача е да анализира правните и техническите възможности за обединяване на здравните записи и да предложи конкретна процедура, приложима след пълно осиновяване.

Предвижда се и подготовка на промени в Наредба № Н-6 от 2022 г., която регламентира функционирането на Националната здравноинформационна система.

Омбудсманът настоява за конкретни срокове, в които новият механизъм ще започне да действа.

Велислава Делчева очаква отговор дали работната група е приключила дейността си, готови ли са нормативните изменения и кога родителите ще могат реално да се възползват от новите правила.

Какво ще трябва да правят осиновителите?

Сред основните въпроси, поставени пред здравното министерство, са кога ще бъдат публикувани официалните указания и образците на заявления, както и какви инструкции ще получат регионалните здравни инспекции.

Делчева настоява да бъде уточнен и редът за отстраняване на технически проблеми при използването на електронните здравни досиета.

Целта е осиновителите да разполагат с ясна информация какви действия трябва да предприемат, за да бъдат отразени всички медицински данни на детето им.

Омбудсманът настоява и за автоматично отчитане на имунизациите

Това не е първият сигнал на обществения защитник за проблеми с електронните здравни досиета.

Само преди седмица Делчева изпрати друга препоръка до здравния министър и управителя на Националната здравноосигурителна каса доц. д-р Владимир Даскалов.

Тогава тя настоя имунизациите на децата да бъдат отчитани автоматично в електронните им досиета, вместо родителите да бъдат принуждавани да доказват информация, с която държавните институции вече разполагат.

Предложението включва възможност липсващите данни да се попълват служебно от НЗОК или по заявление на родителите.

И в двата случая основният проблем е непълната информация в електронните здравни досиета и недостатъчният обмен на данни между институциите.

При осиновените деца допълнително предизвикателство е необходимостта от обединяване на медицинската информация при спазване на изискванията за защита на личните данни.

От институцията на омбудсмана подчертават, че административните и техническите затруднения не бива да ограничават достъпа на децата до здравни и образователни услуги.