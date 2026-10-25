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69 пожара са потушени за денонощие в страната, един човек е пострадал

69 пожара са потушени за денонощие в страната, един човек е пострадал
БТА

Пожарникарите са реагирали на 101 сигнала и са извършили 25 спасителни и помощни операции, съобщиха от МВР

Общо 69 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, като при произшествията е пострадал един човек. Това показват данните на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, публикувани към 6:00 часа на 25 октомври.

Противопожарните екипи са реагирали на общо 101 сигнала за произшествия.

От потушените пожари 11 са причинили преки материални щети. Пет от тях са възникнали в жилищни сгради, а четири - в транспортни средства.

Останалите 58 пожара са били без нанесени материални щети. Най-много са регистрираните запалвания в сухи треви, горска постеля и храсти - 29 случая. Други 26 пожара са възникнали в отпадъци, а един - в стърнище.

През денонощието пожарникарите са извършили и 25 спасителни дейности и помощни операции. Четири от тях са били свързани с катастрофи с транспортни средства, а една - с промишлена авария. Останалите действия са включвали съдействие на граждани, институции и други служби.

Регистрирани са и седем лъжливи повиквания, допълват от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

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