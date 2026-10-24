Пожар изпепели „Орловото гнездо“ на Хитлер: задържан е възможен заподозрян

Огънят избухнал в петък вечерта в сградата, известна като „Орловото гнездо“ и свързвана с Адолф Хитлер. При пристигането си пожарникарите заварили постройката обхваната от пламъци. Трудният достъп до обекта на 1834 метра надморска височина усложнил гасенето, което продължило и в събота сутринта.

В сградата не е имало хора и към момента няма данни за пострадали. Полицията е задържала човек като възможен заподозрян, но все още изяснява дали той е свързан със случая. Германски медии съобщават за подозрения за палеж, но официалната причина за пожара не е потвърдена.

„Келщайнхаус“ е завършена през 1938 г. и от 1952 г. работи като планински ресторант с изложба за историята на мястото. Огънят е нанесъл тежки щети, а засега не е ясно дали части от сградата могат да бъдат спасени.