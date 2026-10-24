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Пожар изпепели „Орловото гнездо“ на Хитлер: задържан е възможен заподозрян

Пожар изпепели „Орловото гнездо“ на Хитлер: задържан е възможен заподозрян

Около 200 пожарникари се бориха с пламъците в историческата планинска хижа „Келщайнхаус“ в Бавария. Полицията проверява дали задържаният човек има връзка с пожара; причината засега не е установена.

Огънят избухнал в петък вечерта в сградата, известна като „Орловото гнездо“ и свързвана с Адолф Хитлер. При пристигането си пожарникарите заварили постройката обхваната от пламъци. Трудният достъп до обекта на 1834 метра надморска височина усложнил гасенето, което продължило и в събота сутринта. 

В сградата не е имало хора и към момента няма данни за пострадали. Полицията е задържала човек като възможен заподозрян, но все още изяснява дали той е свързан със случая. Германски медии съобщават за подозрения за палеж, но официалната причина за пожара не е потвърдена. 

„Келщайнхаус“ е завършена през 1938 г. и от 1952 г. работи като планински ресторант с изложба за историята на мястото. Огънят е нанесъл тежки щети, а засега не е ясно дали части от сградата могат да бъдат спасени. 

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