Къде да хапнем през уикенда: азиатският брънч в 888 превръща обяда в кулинарно пътешествие

Тази събота, 24 октомври, въпросът „Къде да хапнем с децата?“ може да получи малко по-различен отговор. Вместо поредното заведение с познатата комбинация от пица, паста и пържени картофи, семейният обяд може да се превърне в кратко пътешествие из Азия – без да напускаме центъра на София.

888 Taste Show Asian Cuisine се намира на мецанин етажа на Гранд Хотел Милениум, близо до НДК. Ресторантът предлага специално съботно брънч меню, което съчетава азиатски вкусове, класически брънч предложения и десерти.

Интересното тук не е просто, че на масата се появява суши. Азиатската кухня е особено подходяща за споделяне – могат да бъдат поръчани няколко по-малки предложения, от които всеки да опита. Така децата не са принудени да избират цяла порция от нещо непознато, а могат да започнат с една хапка и сами да открият какво им харесва.

За по-предпазливите малки гости подходящото начало може да бъде жасминов ориз, нудли, хрупкаво пиле, зеленчукова гьоза или непикантно ястие от уока. По-смелите могат да опитат суши с авокадо, краставица или термично обработена риба. В актуалното меню присъстват още мисо супа, рамен, различни видове гьоза, тепаняки и азиатски ястия с пилешко, телешко и морски дарове.

При поръчката обаче е добре родителите изрично да попитат кои ястия са лютиви и кои съдържат сурова риба, ядки, сусам или други алергени. Част от азиатските сосове могат да бъдат по-интензивни за малките деца, затова най-разумно е сосът да бъде поднесен отделно, когато това е възможно.

Любопитството може да започне още от клечките. Как се държат, защо оризът за суши е различен и какво представляват нори, мисо или тепаняки – около масата лесно възникват теми, които превръщат обяда в малък урок за друга култура. А понякога детето е много по-склонно да опита непозната храна, когато я възприема като откритие, а не като задължение.

888 не е типичният детски ресторант и не бива да бъде представян като място с постоянен детски кът или анимация. Той е по-подходящ за семейства, които искат децата да бъдат част от общото преживяване – да наблюдават, да избират и да опитват заедно с възрастните. Това е и по-интересната страна на семейното хранене: не просто всички да седнат на една маса, а действително да споделят случващото се около нея.

Обстановката е модерна и по-елегантна от тази на обичайните места за закуска, но през деня може да бъде подходяща и за спокоен семеен обяд. След него разходката може да продължи около НДК, по булевард „Витоша“ или към Южния парк, така че храненето да бъде само една от спирките в съботната програма.

Азиатският брънч в 888 предлага нещо повече от различно меню. Той дава възможност да покажем на децата, че новият вкус не е непременно нещо странно, а покана да бъдат любопитни. Понякога едно малко парче суши, първият успешен опит с клечки или непознат аромат са достатъчни, за да превърнат обикновения обяд в история, която семейството ще разказва и след края на уикенда.

888 Taste Show Asian Cuisine се намира на бул. „Витоша“ 89Б, на мецанин етажа на Гранд Хотел Милениум София. Съботният брънч – като специално предложение е в часовете от 11:00 до 15:00 часа.