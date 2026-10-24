Новини
Търси
Подкаст
Лайфстайл

Къде да хапнем през уикенда: азиатският брънч в 888 превръща обяда в кулинарно пътешествие

Къде да хапнем през уикенда: азиатският брънч в 888 превръща обяда в кулинарно пътешествие

Суши, гьоза, уок ястия и по-познати брънч предложения дават възможност и на децата да открият нови вкусове без семейният обяд да се превръща в изпитание

Тази събота, 24 октомври, въпросът „Къде да хапнем с децата?“ може да получи малко по-различен отговор. Вместо поредното заведение с познатата комбинация от пица, паста и пържени картофи, семейният обяд може да се превърне в кратко пътешествие из Азия – без да напускаме центъра на София.

888 Taste Show Asian Cuisine се намира на мецанин етажа на Гранд Хотел Милениум, близо до НДК. Ресторантът предлага специално съботно брънч меню, което съчетава азиатски вкусове, класически брънч предложения и десерти. 

Интересното тук не е просто, че на масата се появява суши. Азиатската кухня е особено подходяща за споделяне – могат да бъдат поръчани няколко по-малки предложения, от които всеки да опита. Така децата не са принудени да избират цяла порция от нещо непознато, а могат да започнат с една хапка и сами да открият какво им харесва.

За по-предпазливите малки гости подходящото начало може да бъде жасминов ориз, нудли, хрупкаво пиле, зеленчукова гьоза или непикантно ястие от уока. По-смелите могат да опитат суши с авокадо, краставица или термично обработена риба. В актуалното меню присъстват още мисо супа, рамен, различни видове гьоза, тепаняки и азиатски ястия с пилешко, телешко и морски дарове.

При поръчката обаче е добре родителите изрично да попитат кои ястия са лютиви и кои съдържат сурова риба, ядки, сусам или други алергени. Част от азиатските сосове могат да бъдат по-интензивни за малките деца, затова най-разумно е сосът да бъде поднесен отделно, когато това е възможно.

Любопитството може да започне още от клечките. Как се държат, защо оризът за суши е различен и какво представляват нори, мисо или тепаняки – около масата лесно възникват теми, които превръщат обяда в малък урок за друга култура. А понякога детето е много по-склонно да опита непозната храна, когато я възприема като откритие, а не като задължение.

888 не е типичният детски ресторант и не бива да бъде представян като място с постоянен детски кът или анимация. Той е по-подходящ за семейства, които искат децата да бъдат част от общото преживяване – да наблюдават, да избират и да опитват заедно с възрастните. Това е и по-интересната страна на семейното хранене: не просто всички да седнат на една маса, а действително да споделят случващото се около нея.

Обстановката е модерна и по-елегантна от тази на обичайните места за закуска, но през деня може да бъде подходяща и за спокоен семеен обяд. След него разходката може да продължи около НДК, по булевард „Витоша“ или към Южния парк, така че храненето да бъде само една от спирките в съботната програма.

Азиатският брънч в 888 предлага нещо повече от различно меню. Той дава възможност да покажем на децата, че новият вкус не е непременно нещо странно, а покана да бъдат любопитни. Понякога едно малко парче суши, първият успешен опит с клечки или непознат аромат са достатъчни, за да превърнат обикновения обяд в история, която семейството ще разказва и след края на уикенда.

888 Taste Show Asian Cuisine се намира на бул. „Витоша“ 89Б, на мецанин етажа на Гранд Хотел Милениум София. Съботният брънч – като специално предложение е в часовете от 11:00 до 15:00 часа. 

Още по темата

Вкусни и полезни: защо е препоръчително да включим ягодите в менюто си

Вкусни и полезни: защо е препоръчително да включим ягодите в менюто си

Маслото от тиквени семки с неочаквано силен ефект върху здравето

Маслото от тиквени семки с неочаквано силен ефект върху здравето

Дейвид Атънбъро от 11 000 тикви: Британска ферма постави нов световен рекорд

Дейвид Атънбъро от 11 000 тикви: Британска ферма постави нов световен рекорд

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Лайфстайл

Джобът на малките удоволствия: Кафето никога не е само кафе

Джобът на малките удоволствия: Кафето никога не е само кафе

Хелоуин върху ноктите: Идеи за смел и оригинален маникюр

Хелоуин върху ноктите: Идеи за смел и оригинален маникюр

Феновете на "Под прикритие" могат да очакват завръщането на комисар Попов

Феновете на "Под прикритие" могат да очакват завръщането на комисар Попов

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който решението трябва да издържи повторния прочит

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който решението трябва да издържи повторния прочит

Какво ще носим тази есен? Цветовете и дрехите, които определят стила през 2026 г.

Какво ще носим тази есен? Цветовете и дрехите, които определят стила през 2026 г.

Водещи

Над 200 мигранти бяха открити край Крит за едно денонощие

Над 200 мигранти бяха открити край Крит за едно денонощие

  • Преди 2 минути
Голямото отрезвяване на европейския либерализъм

Голямото отрезвяване на европейския либерализъм

  • Преди 13 минути
Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

  • Преди 16 минути
Мерц: Русия се опитва да дестабилизира Германия

Мерц: Русия се опитва да дестабилизира Германия

  • Преди 19 минути
Повреда на локомотив спря влаковете през Централна гара София

Повреда на локомотив спря влаковете през Централна гара София

Четирима загинали при въздушен удар в Йемен, седем души са ранени при друга атака

Четирима загинали при въздушен удар в Йемен, седем души са ранени при друга атака

  • Преди 33 минути
Google изсече 250 000 дървета във Финландия за изграждането на центрове за данни за ИИ

Google изсече 250 000 дървета във Финландия за изграждането на центрове за данни за ИИ

  • Преди 44 минути
Правосъдното министерство и нотариусите обединяват усилия срещу имотните измами

Правосъдното министерство и нотариусите обединяват усилия срещу имотните измами

  • Преди 46 минути
Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

  • Преди 50 минути
България и Унгария обсъдиха енергийното сътрудничество и сигурността в Черноморския регион

България и Унгария обсъдиха енергийното сътрудничество и сигурността в Черноморския регион

  • Преди 53 минути
Украйна: Starlink отново работи пълноценно

Украйна: Starlink отново работи пълноценно

  • Преди 1 час
Тревожни данни: Всяко седмо дете в България се сблъсква с психични трудности

Тревожни данни: Всяко седмо дете в България се сблъсква с психични трудности

  • Преди 1 час
Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

  • Преди 1 час
Подготвят законови промени срещу имотните измами

Подготвят законови промени срещу имотните измами

  • Преди 1 час
Милиарди, офшорки и документи със задна дата: Кипър разследва Абрамович

Милиарди, офшорки и документи със задна дата: Кипър разследва Абрамович

  • Преди 1 час