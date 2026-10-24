Феновете на "Под прикритие" могат да очакват завръщането на комисар Попов

Комисар Попов ще се появи в шестия сезон на "Под прикритие“. Това потвърди актьорът Владимир Пенев, който се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на българския сериал.

След началото на новия сезон по БНТ един от въпросите, които зрителите продължават да задават, е дали отново ще видят познатия персонаж.

Пенев даде положителен отговор, но уточни, че появата на героя предстои.

"Има още време - ще се появи“, заяви актьорът.

Петнадесет години след старта на "Под прикритие“ образът на комисар Попов продължава да бъде сред най-разпознаваемите роли в кариерата на Владимир Пенев. Персонажът се превърна в неизменна част от историята на криминалната поредица и остави трайна следа сред зрителите.

Актьорът има дългогодишна кариера в театъра и киното, с десетки роли, които го утвърждават като едно от познатите имена на българската сцена. Освен с актьорската си работа той е известен и с участието си в обществения живот, включително като служебен министър на културата.

Междувременно Пенев се подготвя и за нова театрална премиера. На 1 декември предстои представянето на постановката "Дългият път на деня към нощта“, в която актьорът участва.

Така, докато зрителите очакват завръщането на комисар Попов на малкия екран, Владимир Пенев продължава активната си работа и на театралната сцена.

Засега актьорът не разкрива в кой епизод ще се появи героят му и каква ще бъде ролята му в развитието на сюжета.