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„Под прикритие" - отново на екран след 10 години

„Под прикритие" - отново на екран след 10 години
БНТ

Публиката е успяла да изкупи на касата всички билети за по-малко от два дни

Предпремиерата на шестия сезон на българския сериал „Под прикритие" се състоя в зала 1 на НДК.

Повече от час преди прожекцията снощи многобройна публика се събра пред сградата, за да посрещне актьорите и творческия екип на червения килим.

 

На мен лично ми пълните душата, защото виждам колко лоялна публика сте", каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

Тя посочи, че публиката е успяла да изкупи на касата всички билети за по-малко от два дни, още преди да започне онлайн продажбата.

"Това е сериал, създаден от български автори, с български актьори, за българска публика. И това, че сте тук и че залата е пълна, е само един знак - трябва да правим хубави български сериали", каза режисьорът на сериала Виктор Божинов след прожекцията на първия епизод от новия шести сезон, предава novini.bg.

Божинов покани на сцената човека, по чиято идея стартира проектът – продуцентът Димитър Митовски. 

Това, от което винаги се интересува един сценарист е въпросът: „Искате ли още?", каза главният сценарист на сериала Ваня Николова. 

 

Владимир Пенев също се обърна към публиката.

Имайте търпение, ще се появя и аз. Обещавам ви да разреша нещата по възможно най-добрия начин", каза той.

Едно от новите попълнения, актьорът Павел Иванов, който влиза в ролята на Явор Кръстев, каза на зрителите в залата да очакват развоя, „защото е жесток", а Михаил Билалов им обеща много изненади.

Според мен създадохме изключителен сезон“, каза Магърдич Халваджиян, един от изпълнителните продуценти на сериала.

 

По време на прожекцията публиката посрещна героите от сериала с аплодисменти.

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