"Под прикритие" 6 стана най-гледаното телевизионно съдържание в събота вечер

Първият епизод от шестия сезон на "Под прикритие" е най-гледаното телевизионно съдържание в събота вечер в часовия пояс между 22:00 и 23:00 часа, съобщиха от БНТ.

По данни на GARB Audience Measurement Bulgaria слотът е гледан средно от 320 200 зрители на база аудитория 4+, а съдържанието е достигнало общо до 517 000 души.

При икономически активната аудитория на възраст между 25 и 54 години средният аудиторен дял е 24,3%.

Шестият сезон на "Под прикритие" включва 12 епизода, а съботната вечер по БНТ 1 вече е обособена като "БГ кино вечер", посветена на български филми и сериали.

В новия сезон се завръщат част от най-популярните герои, изиграни от Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев и Йоанна Темелкова.

Към актьорския състав се присъединяват и нови ключови персонажи, изпълнявани от Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова.

"Под прикритие" се излъчва от 2011 г. и се утвърди като един от най-разпознаваемите български телевизионни сериали, като е показван и в десетки държави.

Шестият сезон е копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на сериала.