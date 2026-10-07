Билетите свършиха за 48 часа: "Под прикритие 6" предизвика огромен интерес

Хиляди фенове на "Под прикритие" се събраха в НДК за предпремиерните прожекции на шестия сезон на сериала, който се завръща на екран десет години след последния си сезон.

Прожекциите се проведоха на 5 и 6 октомври, като билетите за първата дата бяха разпродадени за по-малко от 48 часа.

На червения килим преди премиерата се появиха част от най-познатите лица от продукцията, сред които Михаил Билалов, Захари Бахаров, Владимир Пенев, Юлиан Вергов и Павел Иванов, както и режисьорът Виктор Божинов, сценаристи и продуценти.

Новият сезон включва 12 епизода и събира както емблематични персонажи от предишните сезони, така и нови лица.

"Много ще се радвам в събота всички да бъдат пред телевизорите, защото наистина се опитахме и създадохме, според мен, изключителен сезон", заяви изпълнителният продуцент Магърдич Халваджиян.

Режисьорът Виктор Божинов също коментира големия интерес към завръщането на продукцията. "Тази зала отдавна не съм я виждал толкова пълна", каза той.

В шестия сезон зрителите отново ще видят Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев и Йоанна Темелкова. Към актьорския състав се присъединяват Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова.

"Под прикритие 6" започва на 10 октомври от 22:00 часа по БНТ 1 и ще се излъчва всяка събота.