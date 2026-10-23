Най-важното от България на 23.10.2026 г.

На мястото, където е паднал дронът, са изпратени служители на полицията и екип на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ), няма пострадали граждани, няма причинени щети, посочиха от пресцентъра. От пресцентъра не уточниха вида на дрона.

Специализираният екип от СОБТ ще извърши съответната проверка, допълниха от пресцентъра на ОД на МВР - София.

България предприема мерки за повишаване на сигурността на корабоплаването в Черно море и осигуряване на безопасен достъп до международните пазари. Това заяви премиерът Румен Радев по време на среща с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите, проведена на 23 октомври в Министерския съвет.

"България прави всичко възможно да повиши сигурността на корабоплаването в Черно море. Правителството полага последователни усилия за защита на националния интерес и за осигуряване на безопасни условия за корабоплаване и безпрепятствен достъп до международните пазари“, заяви Радев.

В срещата участваха още министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

По време на разговора бяха обсъдени основните предизвикателства пред земеделския сектор и възможностите за улесняване на транспорта на селскостопанска продукция до пазарите.

Сред разгледаните предложения е износът на зърно от Северозападна България да се осъществява с влакове на БДЖ до черноморските пристанища.

Засиленото патрулиране над Черно море е превантивна мярка заради развитието на войната на север от България и ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо. Това заяви командирът на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев в предаването "Денят започва".

По думите му България разполага с подготвени пилоти и самолети за изпълнение на поставените задачи, но съществуват ограничения в радарното покритие, особено при откриването на нисколетящи обекти.

Русев обясни, че засиленото наблюдение има за цел да намали риска от инциденти, подобни на тези, които се случват в районите на север от страната.

"Вие, медиите, сте тези, които ни информирате постоянно какво се случва на север от нас и всички виждаме, че ситуацията не е никак лека. Загиват хора. Българското небе е защитено, но ние трябва да вземем все пак някакви превантивни мерки, за да не допуснем нещо подобно да се случи надолу на юг към България, към нашето море и в нашето въздушно пространство."

Командирът на ВВС подчерта, че засилените полети са част от координирани действия на различни формирования в армията, а не самостоятелна инициатива на авиацията.

Кметовете на Сунгурларе Димитър Гавазов и на Белица Радослав Ревански остават в ареста. Решението е на Окръжния съд в Бургас, който късно снощи уважи искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Двамата са обвинени в престъпен сговор за търговия с влияние заедно с областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков.

Разследват обществени поръчки за 7 милиона евро

В центъра на разследването са четири обществени поръчки на община Сунгурларе на обща стойност 7 милиона евро.

Според твърденията на държавното обвинение фирмите, изпълняващи проектите, са предоставяли в брой на обвиняемите между 25% и 35% от получените средства.

Прокуратурата разследва предполагаема схема за търговия с влияние, свързана с възлагането и изпълнението на обществените поръчки.

Твърденията на обвинението предстои да бъдат проверени в рамките на наказателното производство.

Защитата на Гавазов ще обжалва решението

В петък вечерта часове преди края на кандидат-президентската кампания в центъра на София започна протестът срещу мигрантската престъпност. Мотото е: „Не на мигрантската престъпност! Сигурност за българите!“.

Поводът - на 16 октомври в района на малкото НДК двама младежи на 18 и 19 години са нападнати с нож. По случая е обвинен 23-годишен сирийски гражданин с хуманитарен статут. Според организаторите той е бил осъждан и е имал изпитателен срок. Те оспорват квалификацията на обвинението като лека телесна повреда и настояват да се прецени дали има основания за обвинение в опит за убийство. Тези твърдения трябва да бъдат проверени и чрез прокуратурата.

Исканията на организаторите са за по-строг контрол върху миграцията, включително ограничения на законната миграция. Те настояват за повече полицейски проверки в рисковите райони. Искат също:

По-строги мерки срещу носенето на ножове.

Засилен контрол и вечерен час в миграционните центрове.

Преразглеждане на правната квалификация на нападението.

Повече публична информация от институциите.

След като скандираха: "Българи - юнаци!" и "България за българите, чужденците - вън!", протестиращите се отправиха на шествие към НДК.

Ангел Джамбазки предупреди, че протестите срещу миграцията ще продължат, ако институциите не предприемат действия за повишаване на сигурността в България. Това заяви той пред "Таралеж" по време на демонстрацията, проведена на 23 октомври пред Съдебната палата в София.

Протестът се състоя под надслов "Не на мигрантската престъпност! Сигурност за българите!", а повод за него стана нападението с нож над двама младежи в района на НДК на 16 октомври.

"Очаквам и се надявам, и ще работим за това да събудим българското съзнание", заяви Джамбазки пред "Таралеж".

Според него нападението край НДК е предупреждение за проблеми, които той свързва с миграционните процеси в Западна Европа. Джамбазки изрази опасения за сигурността на българските граждани и настоя за връщане на чужденците, които пребивават незаконно в страната.

На въпрос на "Таралеж" как би изглеждала на практика политика на нулева миграция той посочи репатрирането и депортирането като основни мерки. Джамбазки се позова и на разпоредбите на Наказателния кодекс, свързани с незаконното преминаване на държавната граница.

По отношение на контрола върху оръжията той зае позиция, различна от част от исканията на организаторите на протеста. Джамбазки се обяви против допълнителни ограничения и защити правото на гражданите да разполагат със средства за самозащита.

"Всеки, който е здрав, нормален, трябва да има оръжие", заяви той.

Според него ограничаването на достъпа до ножове няма да реши проблема с насилието. Той изрази мнение, че основният въпрос е кой има право да пребивава в България и дали гражданите могат да се защитават при нападение.