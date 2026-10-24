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Скандал във водната топка: Шампионатът започна без ЦСКА, Арда, ЦДНА и Локомотив

Скандал във водната топка: Шампионатът започна без ЦСКА, Арда, ЦДНА и Локомотив
БТА

Съдебни жалби и прекратени членства задълбочиха кризата във федерацията

Напрежението в Българската федерация по водна топка продължава повече от две години. Част от клубовете настояват за смяна на президента Дарий Дановски, но проведените общи събрания и изборите за ново ръководство остават блокирани от съдебни жалби.

Новият сезон започна без четири от опозиционните клубове - ЦСКА, Локомотив Никола Нанов, Арда и ЦДНА. В първенството участват Черно море и Левски, въпреки че на Общо събрание е било гласувано прекратяване на тяхното членство.

Боян Караиванов, избран за член на Управителния съвет на БФВТ, заяви пред БНТ, че конфликтът не е нов. „Това са продължаващи действия, които искаме да бъдат разрешени веднъж завинаги, за да можем да работим за развитието на водната топка“, коментира той.

Мария Георгиева, избрана за член на Контролния съвет, обвини деветте клуба, подкрепили изключването на Черно море и Левски, че действат срещу интересите на мнозинството. Това представлява позицията на Георгиева, а засегнатите клубове не са цитирани с отговор.

Президентът на Локомотив Никола Нанов Васил Нанов предупреди, че неучастието в държавния шампионат може да лиши четирите отбора от финансиране от Министерството на младежта и спорта.

„Не ни дават възможност да играем в шампионата и ще загубим средства, които ни се полагат. Първенството трябва да бъде прекратено, да се изготви нова програма и всички клубове да играят нормално“, заяви Нанов.

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