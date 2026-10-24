Възстановиха движението на влаковете през Централна гара в София след 4-часово прекъсване

Движението на влаковете през Централната жп гара в София е възстановено в 17:35 ч. след прекъсване, продължило близо четири часа. Информацията е съобщена от Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

Причината за спирането е счупен токоснемател при прегариране на локомотив на пътнически влак. Заради повредата е било прекъснато електрозахранването на контактната мрежа.

По време на аварията е била въведена временна организация на железопътния трафик, като няколко крайградски влака са били отменени.

Сред тях са композициите № 50283 и № 50280 по направлението София – Перник – София, както и влаковете № 10221 и № 10224 по маршрута София – Костенец – София.