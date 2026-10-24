Златната топка 2026: Хари Кейн е фаворит преди церемонията в понеделник, Ламин Ямал е основният му съперник

70-ата церемония за „Златната топка“ ще се състои в понеделник, 26 октомври, в лондонския театър „Паладиум“. Това е първото издание на наградите в Лондон. Отличието за 2026 г. обхваща представянето през сезон 2025/26, включително Световното първенство през лятото.

Основният въпрос преди церемонията е дали индивидуалната продуктивност на Хари Кейн ще надделее над успехите на Ламин Ямал с клуб и национален отбор. Към момента Кейн е водещият фаворит в актуалните прогнози, а Ямал е най-близкият му съперник. Това не предопределя избора на журито: гласуването вече е приключило, а коефициентите отразяват очакванията около резултата, не самия вот.

Кейн има най-силния статистически аргумент. Според официалния профил на наградата той е записал 73 гола и 8 асистенции в 65 мача през сезон 2025/26. С Байерн спечели Бундеслигата, Купата на Германия и Суперкупата, а с Англия завърши на трето място на Световното първенство. Тази комбинация от индивидуална резултатност, клубни трофеи и принос за националния отбор го поставя в центъра на дискусията.

За Кейн наградата би била и историческо признание. Той би станал първият англичанин след Майкъл Оуен през 2001 г., спечелил „Златната топка“. В този смисъл церемонията в Лондон добавя символичен контекст, но решаващи остават спортните му постижения през оценявания период.

Най-сериозната алтернатива е Ямал. Нападателят на Барселона е записал 25 гола и 20 асистенции в 57 мача, а сезонът му включва титла в Ла Лига и триумф на Испания на Световното първенство. Той предлага различен профил от Кейн: по-млад плеймейкър и крило, чиято стойност се измерва не само с головете, но и със създадените положения и влиянието му върху атаката. На 19 години Ямал вече е сред водещите футболисти в света, а европейският и международният му сезон му дават аргументи за първо място.

Килиан Мбапе е другото голямо име в надпреварата. Той отбеляза 42 гола за Реал Мадрид във всички турнири, беше голмайстор в Ла Лига и Шампионската лига, а на Световното първенство завърши с 10 попадения и спечели голмайсторския приз. Статистиката му е на нивото на водещите кандидати, но позицията му в прогнозите е по-назад от тази на Кейн и Ямал. Когато журито сравнява индивидуалните показатели с колективните отличия, именно сезонът на клубно и международно ниво може да се окаже решаващ.

Сред номинираните са още Лионел Меси, Родри, Майкъл Олисе и настоящият носител на наградата Усман Дембеле. Меси записа силни индивидуални показатели и достигна финала на Световното първенство с Аржентина. Родри беше ключова фигура за шампиона Испания, докато Дембеле влиза в церемонията като защитаващ титлата си. Те имат свои аргументи, но в последните пазарни прогнози не са на равни позиции с двамата лидери.

Изборът се прави от международно жури от специализирани журналисти, като всяка държава сред първите 100 във ФИФА има свой представител. Гласуващите подреждат десетима футболисти, а критериите са индивидуалното представяне и решаващите изяви, колективните успехи и спечелените трофеи, както и класата и феърплеят. Тази подредба обяснява защо спорът между Кейн и Ямал е толкова показателен: единият има внушителна голова сметка и трофеи с Байерн, другият съчетава силна продукция с успехи на Барселона и Испания.

Кейн пристига като фаворит, но не и като сигурен победител. Ямал има достатъчно аргументи да оспори прогнозите, а Мбапе остава способен да промени сметката на журито чрез мащаба на личните си постижения. Церемонията в понеделник ще даде отговор на един от най-обсъжданите въпроси във футбола през този сезон: кое натежава повече при избора на най-добрия футболист в света, индивидуалната доминация или съчетанието от личен принос и колективен успех?