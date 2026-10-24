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Мария Конакчиева: Французите имат революционен дух, а нови безредици могат да доведат до извънредно положение

Мария Конакчиева: Французите имат революционен дух, а нови безредици могат да доведат до извънредно положение
Стопкадър/NOVA News

ССпоред нея един от сериозните проблеми пред Франция е възможността за ограничаване на социалните помощи за родители

Франция има дългогодишна традиция на протести, бунтове и революционни движения, които често са съпътствали политическите промени в страната. Това заяви Мария Конакчиева, дългогодишен отговорник за връзките с обществеността на Френския институт, в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

Според нея един от сериозните проблеми пред Франция е възможността за ограничаване на социалните помощи за родители. Конакчиева предупреди, че подобна мярка може да засегне особено силно многодетните семейства. По думите ѝ някои домакинства разчитат на подкрепа за четири или пет деца, а размерът на социалните добавки може да достигне между 2000 и 3000 евро. Тя изрази опасения, че намаляването на тази помощ би могло да задълбочи социалните проблеми и да остави още повече деца извън подкрепящите ги системи.

Марин льо Пен и политическите перспективи

Конакчиева определи като ключов въпрос за бъдещото развитие на френската политика позициите на Марин льо Пен. Според нея тя продължава да има подкрепа сред избирателите, въпреки че останалите политически формации се противопоставят на нея. Конакчиева отбеляза, че льо Пен е позната фигура във френския политически живот от години, а партията ѝ е основана от нейния баща.

В коментара си тя засегна и реакциите след събитията в Трап. По думите ѝ първоначалното изявление на президента Еманюел Макрон за етническия и религиозния характер на нападение е било последвано от уточнение от Елисейския дворец, че подобни случаи са се случвали и преди. Според Конакчиева различните политически сили могат да използват подобни събития, за да защитят собствените си позиции.

Тя посочи още, че след последните сериозни безредици подкрепата за Марин льо Пен е нараснала, докато тази за Жан-Люк Меланшон е отбелязала спад от два до три процентни пункта. Според нея политическата конкуренция ще бъде особено оспорвана, ако основните партии се обединят срещу льо Пен. В такъв случай ще възникне въпросът каква позиция ще заемат формациите около Еманюел Макрон и Едуар Филип, както и останалите политически сили спрямо двамата поляризиращи фигури — Марин льо Пен и Жан-Люк Меланшон.

Възможно ли е въвеждане на извънредно положение?

Конакчиева допусна, че при нова ескалация на безредиците френските власти може да прибегнат до извънредно положение. Според нея този път Еманюел Макрон не е предприел подобна стъпка, тъй като това би могло да бъде възприето от обществото като признак за неспособност на държавата да овладее ситуацията.

Вместо това властите са въвели вечерен час и са променили маршрутите на демонстрациите в последния момент. Конакчиева изрази резерви към този подход, като посочи, че участниците в протестите трябва да имат яснота за маршрутите си и да не научават за промените непосредствено преди демонстрациите.

По думите ѝ развитието на ситуацията във Франция ще зависи както от действията на властите, така и от реакциите на обществото и от това как политическите партии ще се позиционират в условията на нарастващо напрежение.

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