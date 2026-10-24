Лувърът и други музеи в Париж затвориха заради опасения от нови безредици

Големите музеи в Париж, сред които Лувърът, музеят „Орсе“, музеят „Пикасо“ и „Гран Пале“, затвориха врати в събота заради опасения от нови сблъсъци на фона на очакваната поредна вълна от протести във Франция, съобщи Асошиейтед прес (AP).

В „Гран Пале“ в момента е представена мащабна изложба с произведения на Пол Сезан. Междувременно „Арт Базел“ (Art Basel), едно от водещите световни изложения за съвременно изкуство, отмени програмата си за уикенда, след като в петък посрещна посетители само за един ден.

Решенията за затваряне идват след насилствените безредици от миналата седмица. Тогава групи маскирани лица ограбиха магазини, подпалиха автомобили и нападнаха обществени сгради в Париж и други френски градове.

В демонстрациите през изминалата седмица са участвали над половин милион души. За събота се очаква нова вълна от протести и засилено обществено напрежение.