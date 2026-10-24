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Бурята „Остин“ остави хиляди домакинства без ток в Англия

Бурята „Остин“ остави хиляди домакинства без ток в Англия
АР/БТА

Оранжев код е в сила за части от Шотландия, Северна Англия и Северна Ирландия заради очаквани опасни метеорологични условия

Хиляди домакинства в Югозападна Англия останаха без ток след бурята „Остин“, а северните части на Великобритания се подготвят за нова буря – „Боело“, съобщават Пи Ей медия и ДПА.

Британската метеорологична служба обяви оранжев код за опасно време за части от Шотландия, Северна Англия и Северна Ирландия. Очакват се пориви на вятъра над 128 км/ч, силни валежи и високи вълни. Предупреждава се и за сериозни затруднения в транспорта, включително при влаковете и фериботите.

Над 3700 домакинства в Югозападна Англия са без електричество. Предишния ден екипите на енергийната компания „Нешънъл Грид“ са възстановили захранването на над 60 000 домакинства.

Очаква се бурята да достигне най-голяма сила тази вечер. В някои части на Шотландия валежите може да надхвърлят 100 мм за денонощие.

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