Бурята „Остин“ остави хиляди домакинства без ток в Англия

Хиляди домакинства в Югозападна Англия останаха без ток след бурята „Остин“, а северните части на Великобритания се подготвят за нова буря – „Боело“, съобщават Пи Ей медия и ДПА.

Британската метеорологична служба обяви оранжев код за опасно време за части от Шотландия, Северна Англия и Северна Ирландия. Очакват се пориви на вятъра над 128 км/ч, силни валежи и високи вълни. Предупреждава се и за сериозни затруднения в транспорта, включително при влаковете и фериботите.

Над 3700 домакинства в Югозападна Англия са без електричество. Предишния ден екипите на енергийната компания „Нешънъл Грид“ са възстановили захранването на над 60 000 домакинства.

Очаква се бурята да достигне най-голяма сила тази вечер. В някои части на Шотландия валежите може да надхвърлят 100 мм за денонощие.