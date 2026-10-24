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Унгария задържа бившия шеф на централната банка, близък съюзник на Орбан, заради разследване за стотици милиони

Унгария задържа бившия шеф на централната банка, близък съюзник на Орбан, заради разследване за стотици милиони

Съдът постанови задържането на Гьорд Матолчши и двама негови сътрудници; решението е обжалвано и все още не е окончателно.

Бившият управител на Унгарската централна банка Гьорд Матолчши, близък съюзник на бившия премиер Виктор Орбан, беше задържан по разследване за предполагаеми финансови престъпления, свързани с активи на фондации, създадени от банката по време на неговото управление. Прокуратурата проверява движението на над 266 млрд. форинта — около 817 млн. долара.

На 23 октомври съдът постанови Матолчши и двама други задържани да останат под стража. Те обжалваха решението, което към последната информация не е окончателно. Според съда има основания за подозрение и риск обвиняемите да повлияят на разследването, ако бъдат освободени.

Разследването се фокусира върху договор от 28 февруари 2025 г. — предпоследния работен ден на Матолчши като управител. Прокуратурата твърди, че договор за заем на ценни книжа е бил фиктивен и е целял да прехвърли контрола върху дружество, управляващо активите на фондация, към хора от обкръжението на бившия управител. Според обвинението това е трябвало да даде възможност на Матолчши и сина му да насочват инвестиции в свой интерес.

Прокуратурата е поискала международна заповед за арест за сина му Адам Матолчши и бизнесмена Дьорд Щофа, които според разследващите не са в страната. Срещу сина е издадена заповед по подозрение в икономическа измама.

Матолчши е управлявал централната банка от 2013 до 2025 г. и отрича да е извършил нарушение. Разследването продължава, а повдигнатите подозрения не са съдебно установена вина.

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