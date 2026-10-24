Следи от кръв и забранен достъп до стадион „Септември“ след сигнал за убит човек

Следи от кръв все още се виждат в района на стадион „Септември“, показа проверка на репортер на ТАРАЛЕЖ.

Полицейските автомобили, които са били на мястото вчера, вече ги няма, но достъпът навътре към стадиона остава забранен.

По разкази на жители на квартала вчера, около 12:30–13:00 ч., са се чули звуци, наподобяващи изстрели или пиратки.

Както стана ясно по-рано, в социалните мрежи се появи информация за трагичен инцидент в района, при който по непотвърдени данни е убит човек. Очевидци съобщиха, че движението към мястото е било ограничено и хората не са били допускани в района.

Към момента няма официална информация за причините и обстоятелствата около случилото се, нито потвърждение на разпространяваните твърдения за убит човек.