Новини
Търси
Подкаст
Общество

Facebook свали сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и „BG Elves“ в деня за размисъл

Facebook свали сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и „BG Elves“ в деня за размисъл
Pixabay

От Министерството на вътрешните работи (МВР) излязоха с официална позиция по случая

Три сатирични страници във Facebook – „Копейкин“, „Пуйло“ и „BG Elves“, бяха деактивирани, предизвиквайки вълна от коментари в деня за размисъл.

От Министерството на вътрешните работи (МВР) излязоха с официална позиция по случая. От дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП уточниха, че нямат отношение към деактивирането на страниците.

„Във връзка с множество запитвания от медии, Дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП уточнява, че няма отношение към деактивирането днес на няколко сатирични платформи във Фейсбук“, се посочва в позицията.

Като възможни причини за свалянето на страниците от МВР посочват масирано докладване от множество потребители или решение на компанията, собственик на социалната мрежа.

Още по темата

Франция учреди литературна награда за произведения, написани с помощта на изкуствен интелект

Франция учреди литературна награда за произведения, написани с помощта на изкуствен интелект

Google дарява още 1 млн. долара на българския институт INSAIT за развитие на изкуствения интелект

Google дарява още 1 млн. долара на българския институт INSAIT за развитие на изкуствения интелект

Зукърбърг призна: Meta рискува до 200 млрд. долара в надпреварата за изкуствен интелект

Зукърбърг призна: Meta рискува до 200 млрд. долара в надпреварата за изкуствен интелект

Над 180 000 работни места са съкратени заради изкуствения интелект по света през 2026 г.

Над 180 000 работни места са съкратени заради изкуствения интелект по света през 2026 г.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Стадион „Септември“ е блокиран – съобщават за убит човек

Стадион „Септември“ е блокиран – съобщават за убит човек

Българското таекуондо скърби за Слави Бинев

Българското таекуондо скърби за Слави Бинев

Малък самолет се разби в двора на къща край Плевен

Малък самолет се разби в двора на къща край Плевен

МВР установи 14 шофьори с алкохол и четирима с наркотици за ден

МВР установи 14 шофьори с алкохол и четирима с наркотици за ден

Катастрофа между две коли затруднява движението по бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ в София

Катастрофа между две коли затруднява движението по бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ в София

Водещи

Президентите на България в слова

Президентите на България в слова

Медведев стигна до финала в Алмати след отказване на Бублик

Медведев стигна до финала в Алмати след отказване на Бублик

  • Преди 11 минути
Facebook свали сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и „BG Elves“ в деня за размисъл

Facebook свали сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и „BG Elves“ в деня за размисъл

  • Преди 16 минути
Стадион „Септември“ е блокиран – съобщават за убит човек

Стадион „Септември“ е блокиран – съобщават за убит човек

  • Преди 26 минути
Мареска след загубата от Вила: Заслужавахме повече

Мареска след загубата от Вила: Заслужавахме повече

  • Преди 36 минути
Президентът на Иран обвини САЩ за провала на временното споразумение

Президентът на Иран обвини САЩ за провала на временното споразумение

  • Преди 44 минути
Българското таекуондо скърби за Слави Бинев

Българското таекуондо скърби за Слави Бинев

  • Преди 49 минути
Милен Иванов: Бизнес спор вероятно е довел до убийството на Слави Бинев

Милен Иванов: Бизнес спор вероятно е довел до убийството на Слави Бинев

  • Преди 59 минути
Хаос в Албания: Протестиращи замерят министерство с камъни, полицията използва водни оръдия

Хаос в Албания: Протестиращи замерят министерство с камъни, полицията използва водни оръдия

  • Преди 1 час
Малък самолет се разби в двора на къща край Плевен

Малък самолет се разби в двора на къща край Плевен

  • Преди 1 час
МВР установи 14 шофьори с алкохол и четирима с наркотици за ден

МВР установи 14 шофьори с алкохол и четирима с наркотици за ден

  • Преди 2 часа
Два гола на Джаксън донесоха победа на Астън Вила над Манчестър Сити

Два гола на Джаксън донесоха победа на Астън Вила над Манчестър Сити

  • Преди 2 часа
Катастрофа между две коли затруднява движението по бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ в София

Катастрофа между две коли затруднява движението по бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ в София

  • Преди 2 часа
Проучване: Възрастните са по-креативни от децата, но се страхуват повече от провал

Проучване: Възрастните са по-креативни от децата, но се страхуват повече от провал

  • Преди 2 часа
Дунав надви Спартак Варна и продължи победната серия при Чиликов

Дунав надви Спартак Варна и продължи победната серия при Чиликов

  • Преди 2 часа