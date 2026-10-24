Facebook свали сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и „BG Elves“ в деня за размисъл

Три сатирични страници във Facebook – „Копейкин“, „Пуйло“ и „BG Elves“, бяха деактивирани, предизвиквайки вълна от коментари в деня за размисъл.

От Министерството на вътрешните работи (МВР) излязоха с официална позиция по случая. От дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП уточниха, че нямат отношение към деактивирането на страниците.

„Във връзка с множество запитвания от медии, Дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП уточнява, че няма отношение към деактивирането днес на няколко сатирични платформи във Фейсбук“, се посочва в позицията.

Като възможни причини за свалянето на страниците от МВР посочват масирано докладване от множество потребители или решение на компанията, собственик на социалната мрежа.