Google дарява още 1 млн. долара на българския институт INSAIT за развитие на изкуствения интелект

Технологичният гигант Google предоставя ново финансиране от 1 млн. долара на българския Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT). С последното дарение общата подкрепа на компанията за научната организация от създаването ѝ през 2022 г. вече надхвърля 7 млн. долара.

Средствата ще бъдат насочени към развитието на научни проекти в няколко ключови области на изкуствения интелект. Сред тях са създаването на базови AI модели, използването на интелигентни технологии в науката и математиката, роботиката и системите за наблюдение на Земята.

Финансирането ще подпомогне и изследванията в областта на общия изкуствен интелект (AGI) – направление, което се стреми към разработването на системи, способни да изпълняват разнообразни интелектуални задачи, вместо да бъдат ограничени до една конкретна дейност.

Достъп до мощна изчислителна инфраструктура

Освен финансовата подкрепа Google ще осигури на INSAIT и достъп до специализирани изчислителни ресурси.

Те са от съществено значение за обучението на съвременни модели с изкуствен интелект, тъй като подобни разработки изискват значителна изчислителна мощ и технологична инфраструктура.

Допълнителните ресурси ще позволят на учените да работят по по-сложни модели и да провеждат мащабни експерименти в различни научни направления.

България като център за изследвания в изкуствения интелект

INSAIT е основан през 2022 г. към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с водещи международни академични институции и с подкрепата на българската държава и технологичния сектор.

Институтът работи в области като машинно обучение, компютърно зрение, роботика и алгоритми, като една от основните му цели е да привлича и развива висококвалифицирани научни кадри в България.

С новото дарение Google продължава подкрепата си за развитието на българската научна екосистема в областта на изкуствения интелект.

Финансирането и предоставената изчислителна инфраструктура създават допълнителни възможности за разработване на конкурентоспособни технологии и за участието на български изследователи в международни научни проекти.