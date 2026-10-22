Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Google дарява още 1 млн. долара на българския институт INSAIT за развитие на изкуствения интелект

Google дарява още 1 млн. долара на българския институт INSAIT за развитие на изкуствения интелект

С последното дарение общата подкрепа на компанията за научната организация от създаването ѝ през 2022 г. вече надхвърля 7 млн. долара.

Технологичният гигант Google предоставя ново финансиране от 1 млн. долара на българския Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT). С последното дарение общата подкрепа на компанията за научната организация от създаването ѝ през 2022 г. вече надхвърля 7 млн. долара.

Средствата ще бъдат насочени към развитието на научни проекти в няколко ключови области на изкуствения интелект. Сред тях са създаването на базови AI модели, използването на интелигентни технологии в науката и математиката, роботиката и системите за наблюдение на Земята.

Финансирането ще подпомогне и изследванията в областта на общия изкуствен интелект (AGI) – направление, което се стреми към разработването на системи, способни да изпълняват разнообразни интелектуални задачи, вместо да бъдат ограничени до една конкретна дейност.

Достъп до мощна изчислителна инфраструктура

Освен финансовата подкрепа Google ще осигури на INSAIT и достъп до специализирани изчислителни ресурси.

Те са от съществено значение за обучението на съвременни модели с изкуствен интелект, тъй като подобни разработки изискват значителна изчислителна мощ и технологична инфраструктура.

Допълнителните ресурси ще позволят на учените да работят по по-сложни модели и да провеждат мащабни експерименти в различни научни направления.

България като център за изследвания в изкуствения интелект

INSAIT е основан през 2022 г. към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с водещи международни академични институции и с подкрепата на българската държава и технологичния сектор.

Институтът работи в области като машинно обучение, компютърно зрение, роботика и алгоритми, като една от основните му цели е да привлича и развива висококвалифицирани научни кадри в България.

С новото дарение Google продължава подкрепата си за развитието на българската научна екосистема в областта на изкуствения интелект.

Финансирането и предоставената изчислителна инфраструктура създават допълнителни възможности за разработване на конкурентоспособни технологии и за участието на български изследователи в международни научни проекти.

Още по темата

15 млади българи получават по над 1000 евро месечно по програмата EXPLORER на INSAIT

15 млади българи получават по над 1000 евро месечно по програмата EXPLORER на INSAIT

Институтът INSAIT създаде платформата FireScope AI, която прогнозира риска от горски пожари

Институтът INSAIT създаде платформата FireScope AI, която прогнозира риска от горски пожари

Иван Василев отиде първо в ИНСАИТ (INSAIT)

Иван Василев отиде първо в ИНСАИТ (INSAIT)

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

EY: Българската икономика ще ускори растежа си до 3,5% през 2027 г.

EY: Българската икономика ще ускори растежа си до 3,5% през 2027 г.

Евростат: България е на челно място в ЕС по поскъпване на горивата

Евростат: България е на челно място в ЕС по поскъпване на горивата

Българин стана председател на Надзорния съвет на IFA

Българин стана председател на Надзорния съвет на IFA

WWF: Половината компании в Централна и Източна Европа са се сблъсквали с проблеми с водата

WWF: Половината компании в Централна и Източна Европа са се сблъсквали с проблеми с водата

САЩ удължиха срока за преговори за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл”

САЩ удължиха срока за преговори за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл”

Водещи

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

  • Преди 2 минути
Академията на МВР и ОАЕ обсъдиха съвместно обучение на бъдещи полицаи

Академията на МВР и ОАЕ обсъдиха съвместно обучение на бъдещи полицаи

  • Преди 8 минути
Съдът задължи Доналд Тръмп да даде показания по делото за 10 млрд. долара срещу BBC

Съдът задължи Доналд Тръмп да даде показания по делото за 10 млрд. долара срещу BBC

  • Преди 12 минути
Франция затяга мерките: Забраняват протестите в Марсилия на 24 октомври

Франция затяга мерките: Забраняват протестите в Марсилия на 24 октомври

  • Преди 13 минути
Румен Радев обвини български евродепутати в политически манипулации заради резолюцията за Черно море

Румен Радев обвини български евродепутати в политически манипулации заради резолюцията за Черно море

  • Преди 17 минути
Стотици фенове посрещнаха Меси в Овиедо

Стотици фенове посрещнаха Меси в Овиедо

  • Преди 20 минути
По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

  • Преди 24 минути
Протестите в НАТФИЗ се разрастват: Студентите поискаха оставката и на образователния министър

Протестите в НАТФИЗ се разрастват: Студентите поискаха оставката и на образователния министър

  • Преди 26 минути
Разследване в Сунгурларе: Искани са между 25 и 35% от стойността на обществени поръчки, твърди прокуратурата

Разследване в Сунгурларе: Искани са между 25 и 35% от стойността на обществени поръчки, твърди прокуратурата

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

  • Преди 39 минути
Нанков атакува Шишков: 108 млн. евро за 2,7 км от "Струма" без открит търг

Нанков атакува Шишков: 108 млн. евро за 2,7 км от "Струма" без открит търг

  • Преди 45 минути
Осем български евродепутати подкрепиха резолюцията на ЕП с критики към правителството на Румен Радев

Осем български евродепутати подкрепиха резолюцията на ЕП с критики към правителството на Румен Радев

  • Преди 50 минути
Осъдиха мъж на 6 години и 8 месеца затвор за контрабанда на марихуана за над 5 млн. евро

Осъдиха мъж на 6 години и 8 месеца затвор за контрабанда на марихуана за над 5 млн. евро

  • Преди 53 минути
Мощно земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет

Мощно земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет

  • Преди 1 час
Доц. Николай Димитров: В Западна Европа гражданите имат култура на протеста

Доц. Николай Димитров: В Западна Европа гражданите имат култура на протеста

  • Преди 1 час