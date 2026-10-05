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15 млади българи получават по над 1000 евро месечно по програмата EXPLORER на INSAIT

15 млади българи получават по над 1000 евро месечно по програмата EXPLORER на INSAIT
БТА

Инициативата е насочена към изявени таланти в областта на математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки

Петнадесет млади българи са новите стипендианти на програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT). Те бяха официално представени на церемония в Министерския съвет.

Инициативата е насочена към изявени таланти в областта на математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки и има за цел да им даде възможност да продължат образованието и професионалното си развитие в България на световно ниво.

Тази година в EXPLORER са избрани 15 младежи – повече от общия брой на стипендиантите в първите две издания на програмата.

Одобрените студенти получават месечна стипендия от малко над 1000 евро. Паралелно с обучението си във Факултета по математика и информатика на Софийския университет те ще могат да участват в научноизследователска работа в INSAIT и да трупат практически опит във водещи технологични компании, подкрепящи инициативата.

Основателят на INSAIT проф. Мартин Вечев подчерта, че програмата променя дългогодишното схващане, че най-талантливите български младежи трябва непременно да заминат в чужбина, за да получат образование на най-високо ниво.

„Сега с програмата EXPLORER тази констатация е невалидна и тези деца могат да останат в България и да получат развитие, което е на нивото на елитните западни университети“, заяви проф. Вечев.

По думите му инициативата обединява INSAIT, Софийския университет, българското олимпийско движение, водещи гимназии в страната и редица български и международни технологични компании.

В церемонията участва и Мария Дренчева от първия випуск на EXPLORER. Тя насърчи новите стипендианти да използват възможностите на програмата и подчерта, че в България могат да получат образование, съпоставимо с това в елитни университети по света.

„Най-важното е не да се научите да решавате проблеми, а да се научите сами да откривате въпросите и да намирате онези, които са значими в областта на технологиите и изкуствения интелект“, каза Дренчева.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев определи EXPLORER като доказателство, че страната инвестира в развитието на младите си таланти.

Към стипендиантите се обърна и премиерът Румен Радев, който заяви, че развитието на INSAIT е поставило България на все по-видимо място на световната карта на високите технологии и изкуствения интелект.

Той изрази надежда държавата да продължи да създава условия, които позволяват на младите учени и специалисти да останат в България и да работят в среда, сравнима с тази в най-престижните университети и научни центрове по света.

„Работете за България и я издигайте като водеща държава“, призова премиерът младите стипендианти.

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