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Обявяват новите стипендианти на програмата EXPLORER на INSAIT в МС

Обявяват новите стипендианти на програмата EXPLORER на INSAIT в МС
Снимка: БТА

Тази година в програмата са избрани 15 млади таланти

Новите стипендианти на програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии - INSAIT, която създава условия изявени български таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки да продължат образованието и развитието си в България на световно ниво, ще бъдат представени на церемония в Министерския съвет. Това съобщиха от правителствената информационна служба. В събитието ще участват министър-председателят Румен Радев, министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Елиза Стефанова, деканът на Факултета по математика и информатика проф. Мая Стоянова, както и проф. Мартин Вечев - основател и научен директор на INSAIT, и инж. Борислав Петров - изпълнителен директор на института.

Представянето на новите стипендианти ще започне в 10:00 ч. в Министерския съвет. 

Тази година в програмата са избрани 15 млади таланти - повече отколкото в първите две издания на EXPLORER, взети заедно. Програмата осигурява на избраните студенти стипендии от малко над 1000 евро месечно и възможност още по време на следването си да съчетават обучението във Факултета по математика и информатика на Софийския университет с научноизследователска работа в INSAIT и практически опит във водещи технологични компании, които финансират инициативата.

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