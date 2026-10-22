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Хелмут Марко посочи Никола Цолов за титуляр в Рейсинг Булс

Хелмут Марко посочи Никола Цолов за титуляр в Рейсинг Булс
БТА

Австриецът смята, че българският пилот заслужава мястото пред Лиъм Лоусън

Рейсинг Булс трябва да избере Никола Цолов за титулярен пилот през сезон 2027, заяви бившият съветник на Ред Бул Рейсинг Хелмут Марко пред австрийското издание „Кроне“.

Именно Марко привлече българския талант в програмата за млади пилоти на Ред Бул. Според австриеца предоставянето на място на Цолов ще бъде в пълно съответствие с философията на компанията.

„Съгласен съм с това, което казваше Дитрих Матешиц: „Ние не купуваме звезди, ние създаваме звезди“. Винаги сме търсили собствени пилоти, които могат да печелят състезания. С малки изключения това работеше“, заяви Марко.

Той беше категоричен и при сравнението между Цолов и настоящия пилот на Рейсинг Булс Лиъм Лоусън.

„В духа на тази философия трудното решение между Лиъм Лоусън и Никола Цолов всъщност трябва да бъде в полза на Цолов“, добави австриецът.

Българският състезател прави силен дебютен сезон във Формула 2 и остава в битката за титлата. Той беше лидер в генералното класиране до състезателния уикенд в Баку.

Съставът на Рейсинг Булс е единственият, който все още не е обявен за сезон 2027, ако очакваното оставане на Оливър Беърман в Хаас бъде потвърдено. Така решението на отбора може да отвори вратата за историческо българско присъствие сред титулярите във Формула 1.

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