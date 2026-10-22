Осъдиха мъж на 6 години и 8 месеца затвор за контрабанда на марихуана за над 5 млн. евро

Окръжният съд в Хасково осъди на шест години и осем месеца лишаване от свобода 50-годишния турски гражданин Нихат Каратай за опит да пренесе над 655 килограма марихуана през граничния пункт "Капитан Андреево".

На подсъдимия е наложена и глоба в размер на 51 129,19 евро, а наказанието лишаване от свобода трябва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

Според обвинението на 11 септември 2025 г. Каратай е направил опит да изнесе от България към Турция с товарен автомобил 655,273 килограма марихуана на стойност 5 360 572 евро.

Съдебният състав, председателстван от Боряна Бончева, постанови от наложеното наказание да бъде приспаднато времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража и впоследствие е бил под домашен арест.

По време на заседанието Каратай призна вината си и изрази съжаление за извършеното.

"Осъзнавам, че съм в тежест на всички заради състоянието си и съжалявам за стореното", заяви той пред съда.

Подсъдимият се яви в съдебната зала в инвалидна количка, придружаван от майка си. Според защитниците му Недялко Паталов и Донка Захирова той е претърпял два исхемични инсулта и не може да се обслужва самостоятелно.

Адвокатите посочиха, че здравословното му състояние се е влошило след престоя в следствения арест, като впоследствие се е наложила и повторна хоспитализация. До момента Каратай е бил под домашен арест на адрес в Хасково.

Прокуратурата настоя за ефективна присъда при първоначален строг режим, като отчете липсата на предишни осъждания като смекчаващо обстоятелство.

Защитата поиска деянието да бъде преквалифицирано и съдът да разгледа възможността за условно наказание с петгодишен изпитателен срок заради тежкото здравословно състояние на подсъдимия.

Адвокат Паталов заяви още, че защитата многократно е предлагала на прокуратурата делото да приключи със споразумение, но не е получила отговор. По думите му Каратай е признал вината си още в началото на разследването.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана или протестирана пред Апелативния съд в Пловдив в 15-дневен срок.