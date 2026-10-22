МВнР с остра реакция след оправдателните присъди за побоя над Християн Пендиков

Българското Министерство на външните работи излезе с остра позиция, след като Основният съд в Охрид оправда Борче Ангелов и Илия Спасески по делото за побоя над Християн Пендиков през януари 2023 г. От ведомството определиха съдебното решение като пореден пример за безнаказаност при престъпления от омраза срещу българи в Република Северна Македония.

Според МВнР съдът е постановил оправдателното решение за по-малко от два часа по време на първото заседание от повторното разглеждане на делото.

„По този начин съдебната система в Република Северна Македония за пореден път остави без последствия тежко престъпление от омраза срещу македонски българин и онагледи причините за изоставането на съседната държава в европейската интеграция“, се посочва в позицията на българското външно министерство.

От МВнР припомнят тежките последици от нападението

Християн Пендиков беше нападнат в Охрид през януари 2023 г., като получените травми наложиха продължително лечение в България. Според външното министерство побоят е създал риск от парализа.

През 2025 г. двамата обвиняеми получиха осъдителни присъди на първа инстанция, които МВнР определя като незначителни. От ведомството изразяват недоволство и от това, че мотивът за омраза не е бил отчетен в съдебните съображения.

Впоследствие Апелативният съд в Битоля върна делото за ново разглеждане.

По време на последното заседание не са били представени нови доказателства, а Борче Ангелов и Илия Спасески отново са отрекли да носят вина за нападението.

София обвърза случая с европейската интеграция на Северна Македония

В позицията си българското външно министерство поставя съдебното решение и в контекста на отношенията между двете държави и европейската перспектива на Република Северна Македония.

Според МВнР натрупването на подобни случаи е сред причините Европейският компромис от 2022 г. да постави специален акцент върху гарантирането на правата на българите в страната.

„Недопустимо е по-нататъшното утвърждаване на чувството за безнаказаност при престъпления от омраза в Република Северна Македония“, заявяват от ведомството.

От министерството подчертават, че България ще продължи да подкрепя Християн Пендиков и българската общност в Северна Македония в усилията им за справедливост и равноправие, независимо колко време ще отнеме това.

Решението на съда в Охрид идва на фона на продължаващите разногласия между София и Скопие по въпросите за правата на българите и изпълнението на ангажиментите, свързани с европейската интеграция на Северна Македония.