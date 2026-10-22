Новини
Търси
Подкаст
Балкани

МВнР с остра реакция след оправдателните присъди за побоя над Християн Пендиков

МВнР с остра реакция след оправдателните присъди за побоя над Християн Пендиков

Основният съд в Охрид оправда Борче Ангелов и Илия Спасески по делото за побоя над Християн Пендиков през януари 2023 г.

Българското Министерство на външните работи излезе с остра позиция, след като Основният съд в Охрид оправда Борче Ангелов и Илия Спасески по делото за побоя над Християн Пендиков през януари 2023 г. От ведомството определиха съдебното решение като пореден пример за безнаказаност при престъпления от омраза срещу българи в Република Северна Македония.

Според МВнР съдът е постановил оправдателното решение за по-малко от два часа по време на първото заседание от повторното разглеждане на делото.

„По този начин съдебната система в Република Северна Македония за пореден път остави без последствия тежко престъпление от омраза срещу македонски българин и онагледи причините за изоставането на съседната държава в европейската интеграция“, се посочва в позицията на българското външно министерство.

От МВнР припомнят тежките последици от нападението

Християн Пендиков беше нападнат в Охрид през януари 2023 г., като получените травми наложиха продължително лечение в България. Според външното министерство побоят е създал риск от парализа.

През 2025 г. двамата обвиняеми получиха осъдителни присъди на първа инстанция, които МВнР определя като незначителни. От ведомството изразяват недоволство и от това, че мотивът за омраза не е бил отчетен в съдебните съображения.

Впоследствие Апелативният съд в Битоля върна делото за ново разглеждане.

По време на последното заседание не са били представени нови доказателства, а Борче Ангелов и Илия Спасески отново са отрекли да носят вина за нападението.

София обвърза случая с европейската интеграция на Северна Македония

В позицията си българското външно министерство поставя съдебното решение и в контекста на отношенията между двете държави и европейската перспектива на Република Северна Македония.

Според МВнР натрупването на подобни случаи е сред причините Европейският компромис от 2022 г. да постави специален акцент върху гарантирането на правата на българите в страната.

„Недопустимо е по-нататъшното утвърждаване на чувството за безнаказаност при престъпления от омраза в Република Северна Македония“, заявяват от ведомството.

От министерството подчертават, че България ще продължи да подкрепя Християн Пендиков и българската общност в Северна Македония в усилията им за справедливост и равноправие, независимо колко време ще отнеме това.

Решението на съда в Охрид идва на фона на продължаващите разногласия между София и Скопие по въпросите за правата на българите и изпълнението на ангажиментите, свързани с европейската интеграция на Северна Македония.

Още по темата

Християн Пендиков след решението на съда в Охрид: Да си българин не е престъпление!

Християн Пендиков след решението на съда в Охрид: Да си българин не е престъпление!

Обрат по делото за побоя над Християн Пендиков: Съдът в Охрид оправда двамата обвиняеми

Обрат по делото за побоя над Християн Пендиков: Съдът в Охрид оправда двамата обвиняеми

Пендиков с подкрепа към Перев: Българите в РСМ искаме само едно - право да живеем

Пендиков с подкрепа към Перев: Българите в РСМ искаме само едно - право да живеем

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

15-годишен нападна с мачете двама съученици в Румъния

15-годишен нападна с мачете двама съученици в Румъния

Християн Пендиков след решението на съда в Охрид: Да си българин не е престъпление!

Християн Пендиков след решението на съда в Охрид: Да си българин не е престъпление!

Обрат по делото за побоя над Християн Пендиков: Съдът в Охрид оправда двамата обвиняеми

Обрат по делото за побоя над Християн Пендиков: Съдът в Охрид оправда двамата обвиняеми

Ива Михайлова ще бъде съдена задочно в Северна Македония

Ива Михайлова ще бъде съдена задочно в Северна Македония

Британски анализатор: Студентското движение в Сърбия може да сложи край на управлението на Вучич и да разтърси Европа

Британски анализатор: Студентското движение в Сърбия може да сложи край на управлението на Вучич и да разтърси Европа

Водещи

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

  • Преди 2 минути
Академията на МВР и ОАЕ обсъдиха съвместно обучение на бъдещи полицаи

Академията на МВР и ОАЕ обсъдиха съвместно обучение на бъдещи полицаи

  • Преди 8 минути
Съдът задължи Доналд Тръмп да даде показания по делото за 10 млрд. долара срещу BBC

Съдът задължи Доналд Тръмп да даде показания по делото за 10 млрд. долара срещу BBC

  • Преди 12 минути
Франция затяга мерките: Забраняват протестите в Марсилия на 24 октомври

Франция затяга мерките: Забраняват протестите в Марсилия на 24 октомври

  • Преди 13 минути
Румен Радев обвини български евродепутати в политически манипулации заради резолюцията за Черно море

Румен Радев обвини български евродепутати в политически манипулации заради резолюцията за Черно море

  • Преди 17 минути
Стотици фенове посрещнаха Меси в Овиедо

Стотици фенове посрещнаха Меси в Овиедо

  • Преди 20 минути
По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

  • Преди 24 минути
Протестите в НАТФИЗ се разрастват: Студентите поискаха оставката и на образователния министър

Протестите в НАТФИЗ се разрастват: Студентите поискаха оставката и на образователния министър

  • Преди 26 минути
Разследване в Сунгурларе: Искани са между 25 и 35% от стойността на обществени поръчки, твърди прокуратурата

Разследване в Сунгурларе: Искани са между 25 и 35% от стойността на обществени поръчки, твърди прокуратурата

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

  • Преди 39 минути
Нанков атакува Шишков: 108 млн. евро за 2,7 км от "Струма" без открит търг

Нанков атакува Шишков: 108 млн. евро за 2,7 км от "Струма" без открит търг

  • Преди 45 минути
Осем български евродепутати подкрепиха резолюцията на ЕП с критики към правителството на Румен Радев

Осем български евродепутати подкрепиха резолюцията на ЕП с критики към правителството на Румен Радев

  • Преди 50 минути
Осъдиха мъж на 6 години и 8 месеца затвор за контрабанда на марихуана за над 5 млн. евро

Осъдиха мъж на 6 години и 8 месеца затвор за контрабанда на марихуана за над 5 млн. евро

  • Преди 53 минути
Мощно земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет

Мощно земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет

  • Преди 60 минути
Доц. Николай Димитров: В Западна Европа гражданите имат култура на протеста

Доц. Николай Димитров: В Западна Европа гражданите имат култура на протеста

  • Преди 1 час