Новини
Търси
Подкаст
Общество

Пускат тировете през "Петрохан" за два дни, ето часовете и посоките

Пускат тировете през "Петрохан" за два дни, ето часовете и посоките
pixabay

В петък тежкотоварните автомобили ще се движат от София към Монтана между 15:00 и 21:00 часа, а в неделя - в обратната посока от 14:00 до 21:00 часа

Движението на тежкотоварни автомобили през прохода "Петрохан" ще бъде разрешено временно за два дни - на 23 и 25 октомври. Това предвижда заповед на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), с която се въвежда специален еднопосочен режим на преминаване.

В петък, 23 октомври, тировете ще могат да преминават през прохода от София към Монтана между 15:00 и 21:00 часа.

В неделя, 25 октомври, движението ще бъде разрешено в обратната посока - от Монтана към София между 14:00 и 21:00 часа.

Временната организация е свързана с ремонта на тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус", заради който се налага използването на алтернативни маршрути за тежкотоварния транспорт.

Проходът "Петрохан" е един от маршрутите, предвидени за пренасочване на трафика по време на ремонтните дейности.

От "Пътна полиция" - Монтана съобщават, че дежурни автопатрули ще следят за спазването на въведения режим и ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили.

Заповедта важи единствено за 23 и 25 октомври, като извън посочените дни и часове не се предвижда разрешаване на тежкотоварния трафик по този временен режим.

Още по темата

Иван Шишков: В края на 2025 г. е имало възлагане без финансиране на поддръжка на пътища

Иван Шишков: В края на 2025 г. е имало възлагане без финансиране на поддръжка на пътища

„Възраждане“ иска отчет от МВР, МРРБ и АПИ за смъртността по пътищата

„Възраждане“ иска отчет от МВР, МРРБ и АПИ за смъртността по пътищата

Диана Русинова настоява за изцяло нов Закон за движение по пътищата

Диана Русинова настоява за изцяло нов Закон за движение по пътищата

Диана Русинова: Пътищата ни са превърнати в бунища, асфалтът е изчерпал живота си

Диана Русинова: Пътищата ни са превърнати в бунища, асфалтът е изчерпал живота си

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Академията на МВР и ОАЕ обсъдиха съвместно обучение на бъдещи полицаи

Академията на МВР и ОАЕ обсъдиха съвместно обучение на бъдещи полицаи

Протестите в НАТФИЗ се разрастват: Студентите поискаха оставката и на образователния министър

Протестите в НАТФИЗ се разрастват: Студентите поискаха оставката и на образователния министър

Разследване в Сунгурларе: Искани са между 25 и 35% от стойността на обществени поръчки, твърди прокуратурата

Разследване в Сунгурларе: Искани са между 25 и 35% от стойността на обществени поръчки, твърди прокуратурата

Нанков атакува Шишков: 108 млн. евро за 2,7 км от "Струма" без открит търг

Нанков атакува Шишков: 108 млн. евро за 2,7 км от "Струма" без открит търг

Осъдиха мъж на 6 години и 8 месеца затвор за контрабанда на марихуана за над 5 млн. евро

Осъдиха мъж на 6 години и 8 месеца затвор за контрабанда на марихуана за над 5 млн. евро

Водещи

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

  • Преди 4 минути
Академията на МВР и ОАЕ обсъдиха съвместно обучение на бъдещи полицаи

Академията на МВР и ОАЕ обсъдиха съвместно обучение на бъдещи полицаи

  • Преди 10 минути
Съдът задължи Доналд Тръмп да даде показания по делото за 10 млрд. долара срещу BBC

Съдът задължи Доналд Тръмп да даде показания по делото за 10 млрд. долара срещу BBC

  • Преди 13 минути
Франция затяга мерките: Забраняват протестите в Марсилия на 24 октомври

Франция затяга мерките: Забраняват протестите в Марсилия на 24 октомври

  • Преди 14 минути
Румен Радев обвини български евродепутати в политически манипулации заради резолюцията за Черно море

Румен Радев обвини български евродепутати в политически манипулации заради резолюцията за Черно море

  • Преди 18 минути
Стотици фенове посрещнаха Меси в Овиедо

Стотици фенове посрещнаха Меси в Овиедо

  • Преди 22 минути
По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

  • Преди 26 минути
Протестите в НАТФИЗ се разрастват: Студентите поискаха оставката и на образователния министър

Протестите в НАТФИЗ се разрастват: Студентите поискаха оставката и на образователния министър

  • Преди 28 минути
Разследване в Сунгурларе: Искани са между 25 и 35% от стойността на обществени поръчки, твърди прокуратурата

Разследване в Сунгурларе: Искани са между 25 и 35% от стойността на обществени поръчки, твърди прокуратурата

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

  • Преди 40 минути
Нанков атакува Шишков: 108 млн. евро за 2,7 км от "Струма" без открит търг

Нанков атакува Шишков: 108 млн. евро за 2,7 км от "Струма" без открит търг

  • Преди 46 минути
Осем български евродепутати подкрепиха резолюцията на ЕП с критики към правителството на Румен Радев

Осем български евродепутати подкрепиха резолюцията на ЕП с критики към правителството на Румен Радев

  • Преди 52 минути
Осъдиха мъж на 6 години и 8 месеца затвор за контрабанда на марихуана за над 5 млн. евро

Осъдиха мъж на 6 години и 8 месеца затвор за контрабанда на марихуана за над 5 млн. евро

  • Преди 55 минути
Мощно земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет

Мощно земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет

  • Преди 1 час
Доц. Николай Димитров: В Западна Европа гражданите имат култура на протеста

Доц. Николай Димитров: В Западна Европа гражданите имат култура на протеста

  • Преди 1 час