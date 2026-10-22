Пускат тировете през "Петрохан" за два дни, ето часовете и посоките

Движението на тежкотоварни автомобили през прохода "Петрохан" ще бъде разрешено временно за два дни - на 23 и 25 октомври. Това предвижда заповед на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), с която се въвежда специален еднопосочен режим на преминаване.

В петък, 23 октомври, тировете ще могат да преминават през прохода от София към Монтана между 15:00 и 21:00 часа.

В неделя, 25 октомври, движението ще бъде разрешено в обратната посока - от Монтана към София между 14:00 и 21:00 часа.

Временната организация е свързана с ремонта на тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус", заради който се налага използването на алтернативни маршрути за тежкотоварния транспорт.

Проходът "Петрохан" е един от маршрутите, предвидени за пренасочване на трафика по време на ремонтните дейности.

От "Пътна полиция" - Монтана съобщават, че дежурни автопатрули ще следят за спазването на въведения режим и ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили.

Заповедта важи единствено за 23 и 25 октомври, като извън посочените дни и часове не се предвижда разрешаване на тежкотоварния трафик по този временен режим.