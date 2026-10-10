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Диана Русинова настоява за изцяло нов Закон за движение по пътищата

Диана Русинова настоява за изцяло нов Закон за движение по пътищата
БТА

Според експерта повишаването на глобите не е достатъчно, ако държавата не подобри състоянието на пътищата и контрола върху нарушенията

Законът за движение по пътищата се нуждае от цялостна преработка, а усилията за намаляване на тежките катастрофи трябва да бъдат насочени преди всичко към подобряване на инфраструктурата и засилване на контрола. Това заяви директорът на Европейския център по транспортни политики Диана Русинова в интервю пред News.bg.

Според нея многократните промени в действащия закон не са довели до необходимите резултати. Русинова предлага нормативната уредба да бъде разделена на три части, които да регламентират отделно поведението на водачите, техническото състояние на автомобилите и административнонаказателната дейност на МВР.

"Законът трябва да бъде много ясен и разбираем за българските граждани", подчерта тя и допълни, че правилата трябва да важат еднакво за всички.

Русинова обърна внимание и на състоянието на пътната инфраструктура, което според нея е сред основните фактори за тежките пътнотранспортни произшествия. Тя посочи, че причините за катастрофите не могат да бъдат сведени единствено до поведението на шофьорите, тъй като значение имат още качеството на настилката, сцеплението, техническото състояние на автомобилите и организацията на движението.

Като пример експертът даде 25-километров участък от автомагистрала "Хемус", където по думите ѝ преди ремонта при дъжд са възниквали по пет-шест катастрофи. Тя твърди, че след обновяването на настилката в участъка не са регистрирани нови произшествия.

"Проблемът беше в пътя", заяви Русинова, като обясни, че преди ремонта показателите за сцепление на асфалта са били изключително лоши.

По отношение на спора за металните и бетонните мантинели тя подчерта, че изборът на ограничителни системи трябва да се основава на експертна оценка, а не на политически аргументи. Русинова посочи, че действащите технически изисквания на Агенция "Пътна инфраструктура" на практика затрудняват използването на бетонни ограждения на много места в България.

Тя коментира и съмненията около качеството и доставките на металните мантинели, като уточни, че не разполага с резултатите от разследванията и не може да твърди дали са извършени нарушения. Според нея е необходимо да се проверят както използваните материали, така и проектите и начинът на изпълнение.

Русинова изрази притеснение и от забавената поддръжка на повредените ограничителни системи. По думите ѝ липсата на навременни ремонти може да увеличи тежестта на последствията при катастрофа.

Експертът заяви още, че според данните, с които разполага, жертвите при пътнотранспортни произшествия са се увеличили с 14% през тази година. Тя посочи, че организацията ѝ е прогнозирала подобна тенденция още през миналата година.

Според Русинова увеличаването на санкциите само по себе си не е достатъчно, за да промени поведението на водачите и да намали броя на загиналите. Тя настоя законодателството да има преди всичко превантивна функция, а държавата да изпълнява задълженията си по поддържането на безопасна пътна среда.

По повод обявеното създаване на нова структура за пътна безопасност Русинова заяви, че ще ѝ даде кредит на доверие, но предупреди, че необходимите законодателни и организационни промени няма да могат да бъдат осъществени за няколко месеца.

В интервюто тя засегна и използването на електрически тротинетки, като настоя минималната възраст за управлението им да бъде 18 години. Според нея регулациите в тази област са били въведени прибързано, без предварително да бъдат отчетени всички рискове.

Русинова предупреди и за нарастващото обществено напрежение след тежките катастрофи, като изрази опасения, че недоверието в институциите може да доведе до случаи на саморазправа.

"Моята гледна точка е категорично засилване на контрола и най-вече подобряване на пътната инфраструктура", обобщи тя.

Според Русинова инвестициите в безопасни пътища трябва да бъдат разглеждани не само като разход за държавата, а като средство за предотвратяване на тежки инциденти и спасяване на човешки животи.

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