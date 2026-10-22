След физическия сблъсък в Доспат: Пет решения на общинските съветници върнати за преразглеждане

Областният управител на Смолян Георги Пепеланов върна за ново обсъждане пет решения на Общинския съвет в Доспат, приети на извънредното заседание на 30 септември. Според публикуваната заповед на областната администрация решенията са незаконосъобразни заради нарушения при разпореждане с общинска собственост и при процедурите по устройствено планиране.

Едно от върнатите решения се отнася до продажбата на общински имот в село Змеица на трима души за 4442 евро без ДДС.

При проверката областната администрация е установила, че липсва акт за общинска собственост, удостоверяващ правото на общината върху имота. Не са представени и необходимите документи за собствеността и законността на трите сгради, построени в него.

Други три решения са свързани с изработването и одобряването на подробни устройствени планове. При две от тях Общинският съвет е разрешил изготвянето на планове за имоти, без предварително да бъдат одобрени задължителните задания за проектиране.

Третото решение позволява на дружеството "Гарант 99" ЕООД да изработи подробен устройствен план за водопроводно и канализационно отклонение към имоти в местността "Каркъма".

Според областната администрация Общинският съвет едновременно е разрешил изработването и е одобрил плана, като по този начин са смесени два отделни етапа от законовата процедура, без да са представени необходимите документи и съгласувания.

Петото върнато решение засяга подробен устройствен план за имоти в местността "Рибарска среща". В заповедта се посочва, че не става ясно дали общинските съветници одобряват плана, или единствено го разглеждат, което прави решението неясно и непълно.

Георги Пепеланов посочва, че установените нарушения могат да бъдат отстранени при повторно разглеждане. Петте решения са върнати на Общинския съвет в Доспат за ново обсъждане в 14-дневен срок от получаването на заповедта.

Решенията са приети на извънредното заседание на 30 септември, което беше белязано от скандал, прераснал във физически сблъсък. По време на заседанието беше хвърлен и домат по кмета на Доспат.

След конфликта полицията задържа Цанко Карталов и сина на кмета Валери Радев.

Впоследствие Районният съд в Смолян оправда Валери Радев по делото за дребно хулиганство, а на Цанко Карталов наложи глоба в размер на 200 евро.