Две коли се сблъскаха край Смолянските езера, движението е затруднено

Катастрофа между два леки автомобила затрудни движението по пътя Смолян-Девин в района на Смолянските езера. Инцидентът е станал около 10:00 часа днес, 9 октомври.

Двете коли са се сблъскали на един от завоите в участъка със серпентини, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Смолян Елена Стоилова.

При произшествието няма пострадали хора.

На мястото е изпратен полицейски екип, който регулира движението и подпомага преминаването на автомобилите през участъка.

Трафикът по републиканския път Смолян-Девин е затруднен в района на катастрофата.

Към момента няма допълнителна информация за причините, довели до сблъсъка.