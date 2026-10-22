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Доц. Николай Димитров: В Западна Европа гражданите имат култура на протеста

Доц. Николай Димитров: В Западна Европа гражданите имат култура на протеста

Протестни движения във Франция, Испания, Гърция и Сърбия поставят въпроса какво кара обществата да преминат от недоволство към активни действия

Докато в редица европейски държави гражданите излизат на улицата, за да настояват за промени, в България недоволството често намира друг изход – емиграцията. Според психолога доц. Николай Димитров причините се коренят в исторически формираното недоверие към държавата и усещането, че гражданите трудно могат да повлияят на решенията на институциите.

Протестни движения във Франция, Испания, Гърция и Сърбия поставят въпроса какво кара обществата да преминат от недоволство към активни действия.

Според доц. Николай Димитров, преподавател и ръководител на катедра във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ключов фактор е чувството за несправедливост.

Пред bTV той обясни, че протестната активност невинаги е пряко свързана с бедността или конкретни икономически затруднения.

Кога недоволството прераства в протест?

В психологията съществува понятието „относителна депривация“, което описва усещането, че човек или определена обществена група се намират в по-неблагоприятно положение спрямо други.

Това чувство може да се появи, когато хората сравняват собствените си възможности, доходи или права с тези на останалите и стигнат до заключението, че са третирани несправедливо.

„Когато се сравниш с някаква друга група, видиш, че си в неравнопоставено положение и че държавата не се отнася към теб според очакванията, които имаш към нея“, посочи доц. Димитров.

По думите му именно разминаването между очакванията на гражданите и действията на институциите може да се превърне в основа за обществено недоволство.

Защо във Франция протестите са част от обществената култура?

Психологът даде пример с Франция, където гражданските демонстрации имат дългогодишна традиция.

Според него историческото наследство на Френската революция е допринесло за възприемането на протеста като естествен инструмент за оказване на обществен натиск.

„Френското общество има култура на протеста и култура на бунтовете, защото в генетичния им код е заложена революцията“, коментира доц. Димитров.

Той отбеляза, че французите са склонни да разглеждат публичното недоволство като начин да изискват от държавата изпълнение на нейните задължения.

Защо българите по-често търсят индивидуално решение?

Според доц. Димитров в България отношенията между гражданите и институциите са белязани от значително по-голяма дистанция.

„Ние, българите, се различаваме по това, че стоим много далеч от държавата и усещаме, че държавата стои много далеч от нас“, заяви той.

По думите му, когато българите се сблъскат с проблеми, свързани с управлението или институциите, често предпочитат да търсят индивидуален изход, вместо да се включат в колективни действия.

Един от тези изходи е напускането на страната.

„Ако не я харесваме, трябва просто да я сменим, да избягаме от нея, вместо да я променим“, обясни психологът.

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